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رئيس وزراء السودان: نتطلّع لتعزيز العروة مع الأقربين.. والمملكة في مقدمتهم

أثنى على دعم السعودية لبلاده في مواجهة كوارث السيول والفيضانات

نوه دولة رئيس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إلى ما تشهده المملكة العربية السعودية من توجهات وإصلاحات تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال: ظلت المملكة العربية السعودية في قلب ووجدان السودانيين، ومع اختلاف نظم الحكم في السودان لم تبخل المملكة في الوقوف مع الشعب السوداني في أزماته ومنعرجاته.

وأضاف: هذه السياسة الحكيمة لا شك سوف تعود بالخير والنماء على الأمتين الإسلامية والعربية، وفي تلك الحقبة التي يعود فيها السودان للأسرة الإقليمية والدولية، نتطلع إلى تعزيز العروة الوثقى مع الأقربين لنا والمملكة في مقدمتهم. كما نتطلّع إلى تحقيق أهداف السودان الجديد بدعم ومساندة الأشقاء في المملكة، سواء عبر التعاون والاستثمار الاقتصادي لتحقيق المصالح المتبادلة، أو بمد دعم المبادرات السلمية المشتركة لتحقيق الأمن والسلم والتعاون الإقليمي في المنطقة العربية وفي منطقة البحر الأحمر.

وأوضح رئيس الوزراء السوداني أنه يعمل على زيارة للمملكة العربية السعودية في القريب العاجل بعد التنسيق والتحضير من قبل اللجان المختصة في البلدين الشقيقين.

وأثنى على دعم المملكة لبلاده في مواجهة كوارث السيول والفيضانات، وقال: المملكة والأشقاء من دول الجوار كانت لهم مساعيهم الحميدة لدرء آثار هذه الكوارث.

وقال: نتوقع الدعم من الأشقاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، إلى جانب جذب الاستثمار الأجنبي ومدخرات السودانيين في الخارج لمساعدتنا فيما نقوم به من إصلاحات مهمة وجذرية تستهدف في المقام الأول معالجة الخلل في الميزان التجاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس وزراء السودان: نتطلّع لتعزيز العروة مع الأقربين.. والمملكة في مقدمتهم
سبق

نوه دولة رئيس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إلى ما تشهده المملكة العربية السعودية من توجهات وإصلاحات تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال: ظلت المملكة العربية السعودية في قلب ووجدان السودانيين، ومع اختلاف نظم الحكم في السودان لم تبخل المملكة في الوقوف مع الشعب السوداني في أزماته ومنعرجاته.

وأضاف: هذه السياسة الحكيمة لا شك سوف تعود بالخير والنماء على الأمتين الإسلامية والعربية، وفي تلك الحقبة التي يعود فيها السودان للأسرة الإقليمية والدولية، نتطلع إلى تعزيز العروة الوثقى مع الأقربين لنا والمملكة في مقدمتهم. كما نتطلّع إلى تحقيق أهداف السودان الجديد بدعم ومساندة الأشقاء في المملكة، سواء عبر التعاون والاستثمار الاقتصادي لتحقيق المصالح المتبادلة، أو بمد دعم المبادرات السلمية المشتركة لتحقيق الأمن والسلم والتعاون الإقليمي في المنطقة العربية وفي منطقة البحر الأحمر.

وأوضح رئيس الوزراء السوداني أنه يعمل على زيارة للمملكة العربية السعودية في القريب العاجل بعد التنسيق والتحضير من قبل اللجان المختصة في البلدين الشقيقين.

وأثنى على دعم المملكة لبلاده في مواجهة كوارث السيول والفيضانات، وقال: المملكة والأشقاء من دول الجوار كانت لهم مساعيهم الحميدة لدرء آثار هذه الكوارث.

وقال: نتوقع الدعم من الأشقاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، إلى جانب جذب الاستثمار الأجنبي ومدخرات السودانيين في الخارج لمساعدتنا فيما نقوم به من إصلاحات مهمة وجذرية تستهدف في المقام الأول معالجة الخلل في الميزان التجاري.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
04:13 PM

رئيس وزراء السودان: نتطلّع لتعزيز العروة مع الأقربين.. والمملكة في مقدمتهم

أثنى على دعم السعودية لبلاده في مواجهة كوارث السيول والفيضانات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نوه دولة رئيس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إلى ما تشهده المملكة العربية السعودية من توجهات وإصلاحات تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال: ظلت المملكة العربية السعودية في قلب ووجدان السودانيين، ومع اختلاف نظم الحكم في السودان لم تبخل المملكة في الوقوف مع الشعب السوداني في أزماته ومنعرجاته.

وأضاف: هذه السياسة الحكيمة لا شك سوف تعود بالخير والنماء على الأمتين الإسلامية والعربية، وفي تلك الحقبة التي يعود فيها السودان للأسرة الإقليمية والدولية، نتطلع إلى تعزيز العروة الوثقى مع الأقربين لنا والمملكة في مقدمتهم. كما نتطلّع إلى تحقيق أهداف السودان الجديد بدعم ومساندة الأشقاء في المملكة، سواء عبر التعاون والاستثمار الاقتصادي لتحقيق المصالح المتبادلة، أو بمد دعم المبادرات السلمية المشتركة لتحقيق الأمن والسلم والتعاون الإقليمي في المنطقة العربية وفي منطقة البحر الأحمر.

وأوضح رئيس الوزراء السوداني أنه يعمل على زيارة للمملكة العربية السعودية في القريب العاجل بعد التنسيق والتحضير من قبل اللجان المختصة في البلدين الشقيقين.

وأثنى على دعم المملكة لبلاده في مواجهة كوارث السيول والفيضانات، وقال: المملكة والأشقاء من دول الجوار كانت لهم مساعيهم الحميدة لدرء آثار هذه الكوارث.

وقال: نتوقع الدعم من الأشقاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، إلى جانب جذب الاستثمار الأجنبي ومدخرات السودانيين في الخارج لمساعدتنا فيما نقوم به من إصلاحات مهمة وجذرية تستهدف في المقام الأول معالجة الخلل في الميزان التجاري.

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