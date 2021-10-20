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مستشفى صامطة العام يدشن فعالية "البرنامج التوعوي لسرطان الثدي"

اشتمل على معرض توعوي تضمّن أركاناً استشارية للسيدات لمدة أسبوع

دشن مدير مستشفى صامطة العام عبدالله بن أحمد عريشي، ومشرف قسم الأشعة والتصوير الطبي علي حمدي، اليوم، فعالية البرنامج التوعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

جاء ذلك بحضور المدير الطبي الدكتور حمدي تعشري، ومدير الجودة وسلامة المرضى فواز الظافري، والدكتور ياسر السعيد، والدكتور عبدالمجيد الشعبي، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية.

أقام الفعالية قسم الأشعة والتصوير الطبي بالمستشفى تحت شعار "لا تنتظري الأعراض.. وافحصي الآن"؛ تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي"، والذي يعقد في شهر أكتوبر من كل عام.

وأوضح مدير المستشفى أن الفعالية تهدف لرفع مستوى الوعي لدى النساء بمرض السرطان وضرورة الكشف المبكر والدوري عنه منذ مراحل البلوغ من حيث انتشاره وأعراضه وعوامل خطورته وطرق الوقاية منه، والكشف عنه عن طريق خدمة الكشف المبكر.

من جانبه، أكد مشرف قسم الأشعة والتصوير الطبي علي حمدي أن الفعالية اشتملت على تدشين معرض توعوى، وتوزيع المنشورات والمطويات وعرض معلومات توعوية عبر الشاشات لتوعية السيدات بسرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر ورفع الوعي لديهم، وعن عوامل الخطورة وطرق الوقاية منها.

وأشار إلى أن المعرض التوعوي مستمر يومياً ولمدة أسبوع.

وتأتي الفعالية ضمن أنشطة المستشفى التوعوية الصحية، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.

مستشفى صامطة العام سرطان الثدي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مستشفى صامطة العام يدشن فعالية "البرنامج التوعوي لسرطان الثدي"
سبق

دشن مدير مستشفى صامطة العام عبدالله بن أحمد عريشي، ومشرف قسم الأشعة والتصوير الطبي علي حمدي، اليوم، فعالية البرنامج التوعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

جاء ذلك بحضور المدير الطبي الدكتور حمدي تعشري، ومدير الجودة وسلامة المرضى فواز الظافري، والدكتور ياسر السعيد، والدكتور عبدالمجيد الشعبي، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية.

أقام الفعالية قسم الأشعة والتصوير الطبي بالمستشفى تحت شعار "لا تنتظري الأعراض.. وافحصي الآن"؛ تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي"، والذي يعقد في شهر أكتوبر من كل عام.

وأوضح مدير المستشفى أن الفعالية تهدف لرفع مستوى الوعي لدى النساء بمرض السرطان وضرورة الكشف المبكر والدوري عنه منذ مراحل البلوغ من حيث انتشاره وأعراضه وعوامل خطورته وطرق الوقاية منه، والكشف عنه عن طريق خدمة الكشف المبكر.

من جانبه، أكد مشرف قسم الأشعة والتصوير الطبي علي حمدي أن الفعالية اشتملت على تدشين معرض توعوى، وتوزيع المنشورات والمطويات وعرض معلومات توعوية عبر الشاشات لتوعية السيدات بسرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر ورفع الوعي لديهم، وعن عوامل الخطورة وطرق الوقاية منها.

وأشار إلى أن المعرض التوعوي مستمر يومياً ولمدة أسبوع.

وتأتي الفعالية ضمن أنشطة المستشفى التوعوية الصحية، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
07:57 PM

مستشفى صامطة العام يدشن فعالية "البرنامج التوعوي لسرطان الثدي"

اشتمل على معرض توعوي تضمّن أركاناً استشارية للسيدات لمدة أسبوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن مدير مستشفى صامطة العام عبدالله بن أحمد عريشي، ومشرف قسم الأشعة والتصوير الطبي علي حمدي، اليوم، فعالية البرنامج التوعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

جاء ذلك بحضور المدير الطبي الدكتور حمدي تعشري، ومدير الجودة وسلامة المرضى فواز الظافري، والدكتور ياسر السعيد، والدكتور عبدالمجيد الشعبي، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية.

أقام الفعالية قسم الأشعة والتصوير الطبي بالمستشفى تحت شعار "لا تنتظري الأعراض.. وافحصي الآن"؛ تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي"، والذي يعقد في شهر أكتوبر من كل عام.

وأوضح مدير المستشفى أن الفعالية تهدف لرفع مستوى الوعي لدى النساء بمرض السرطان وضرورة الكشف المبكر والدوري عنه منذ مراحل البلوغ من حيث انتشاره وأعراضه وعوامل خطورته وطرق الوقاية منه، والكشف عنه عن طريق خدمة الكشف المبكر.

من جانبه، أكد مشرف قسم الأشعة والتصوير الطبي علي حمدي أن الفعالية اشتملت على تدشين معرض توعوى، وتوزيع المنشورات والمطويات وعرض معلومات توعوية عبر الشاشات لتوعية السيدات بسرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر ورفع الوعي لديهم، وعن عوامل الخطورة وطرق الوقاية منها.

وأشار إلى أن المعرض التوعوي مستمر يومياً ولمدة أسبوع.

وتأتي الفعالية ضمن أنشطة المستشفى التوعوية الصحية، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.

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