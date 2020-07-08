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"الأرصاد": حالة رياح وأتربة مُثارة على "القنفذة والليث وجدة ورابغ"

قالت: تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.. تشمل الأجزاء الساحلية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على محافظات القنفذة والليث وجدة ورابغ، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": حالة رياح وأتربة مُثارة على "القنفذة والليث وجدة ورابغ"
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على محافظات القنفذة والليث وجدة ورابغ، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
11:26 AM

"الأرصاد": حالة رياح وأتربة مُثارة على "القنفذة والليث وجدة ورابغ"

قالت: تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.. تشمل الأجزاء الساحلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على محافظات القنفذة والليث وجدة ورابغ، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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