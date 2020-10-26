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"السديس "يشدد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي بالمسجد الحرام

حذر من الزحام عند الأبواب بالمداخل والمخارج وفي المطاف والصلاة خلف المقام

شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس الأحد، على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التجمع، وترك مسافة آمنة في التباعد الجسدي، ومراعاة لبس الكمامة والتعقيم وغسل اليدين.

وتفصيلا، جاء ذلك في كلمة توجيهية ألقاها قبل صلاة العشاء الأحد بالمسجد الحرام, حاثاً على مراعاة الالتزام بالقوانين المتّبعة في المسجد الحرام، وأن لا يكون هناك تجمع عند الأبواب في المداخل والمخارج، وكذلك في المطاف والصلاة خلف المقام، وفي المسعى والوقوف على جبل الصفا أو المروة.

وقدم "السديس" شكره للجميع على وعيهم وتجاوبهم وتعاونهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الجهات المعنية في تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، لكي يؤدوا عباداتهم ومناسكهم بكل يسر وسهولة، داعياً الله - عز وجل - أن يتقبل منهم صالح الأعمال.

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"السديس "يشدد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي بالمسجد الحرام
سبق

شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس الأحد، على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التجمع، وترك مسافة آمنة في التباعد الجسدي، ومراعاة لبس الكمامة والتعقيم وغسل اليدين.

وتفصيلا، جاء ذلك في كلمة توجيهية ألقاها قبل صلاة العشاء الأحد بالمسجد الحرام, حاثاً على مراعاة الالتزام بالقوانين المتّبعة في المسجد الحرام، وأن لا يكون هناك تجمع عند الأبواب في المداخل والمخارج، وكذلك في المطاف والصلاة خلف المقام، وفي المسعى والوقوف على جبل الصفا أو المروة.

وقدم "السديس" شكره للجميع على وعيهم وتجاوبهم وتعاونهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الجهات المعنية في تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، لكي يؤدوا عباداتهم ومناسكهم بكل يسر وسهولة، داعياً الله - عز وجل - أن يتقبل منهم صالح الأعمال.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
12:47 AM

"السديس "يشدد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي بالمسجد الحرام

حذر من الزحام عند الأبواب بالمداخل والمخارج وفي المطاف والصلاة خلف المقام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس الأحد، على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التجمع، وترك مسافة آمنة في التباعد الجسدي، ومراعاة لبس الكمامة والتعقيم وغسل اليدين.

وتفصيلا، جاء ذلك في كلمة توجيهية ألقاها قبل صلاة العشاء الأحد بالمسجد الحرام, حاثاً على مراعاة الالتزام بالقوانين المتّبعة في المسجد الحرام، وأن لا يكون هناك تجمع عند الأبواب في المداخل والمخارج، وكذلك في المطاف والصلاة خلف المقام، وفي المسعى والوقوف على جبل الصفا أو المروة.

وقدم "السديس" شكره للجميع على وعيهم وتجاوبهم وتعاونهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الجهات المعنية في تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، لكي يؤدوا عباداتهم ومناسكهم بكل يسر وسهولة، داعياً الله - عز وجل - أن يتقبل منهم صالح الأعمال.

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