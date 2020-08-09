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الجيش اللبناني: تراجع آمال العثور على ناجين من انفجار بيروت

مصير 11 مفقوداً بات مجهولاً

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم (الأحد)، أن الآمال تراجعت بالعثور على ناجين من حادث الانفجار المروع الذي شهده مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن قناة تلفزيون الجديد.

وذكرت وزارة الصحة أمس أن 21 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين عقب الانفجار الذي دمر أجزاء من المدينة وأودى بحياة 158 شخصًا على الأقل وأصاب نحو ستة آلاف آخرين.

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الجيش اللبناني: تراجع آمال العثور على ناجين من انفجار بيروت
سبق

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم (الأحد)، أن الآمال تراجعت بالعثور على ناجين من حادث الانفجار المروع الذي شهده مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن قناة تلفزيون الجديد.

وذكرت وزارة الصحة أمس أن 21 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين عقب الانفجار الذي دمر أجزاء من المدينة وأودى بحياة 158 شخصًا على الأقل وأصاب نحو ستة آلاف آخرين.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
06:48 PM

الجيش اللبناني: تراجع آمال العثور على ناجين من انفجار بيروت

مصير 11 مفقوداً بات مجهولاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم (الأحد)، أن الآمال تراجعت بالعثور على ناجين من حادث الانفجار المروع الذي شهده مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن قناة تلفزيون الجديد.

وذكرت وزارة الصحة أمس أن 21 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين عقب الانفجار الذي دمر أجزاء من المدينة وأودى بحياة 158 شخصًا على الأقل وأصاب نحو ستة آلاف آخرين.

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