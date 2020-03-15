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الصحة اللبنانية: عدد الإصابات بكورونا بلغ 99 إصابة

تسجيل أول إصابة بالفيروس في أفريقيا الوسطى

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 99 إصابة.

وأشارت الوزراة في بيان اليوم إلى أنه "حتى تاريخ 15 مارس 2020م، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريًا 99 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة".

من جانبه أعلن وزير الصحة في أفريقيا الوسطى بيير سومسيه، تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لدى إيطالي يبلغ من العمر 74 عامًا.

ونقلت مصادر إعلامية عن سومسيه اليوم، أن المصاب هو مواطن إيطالي وصل في 8 مارس الجاري من دون أعراض وتم عزله.

وكانت حكومة أفريقيا الوسطى قد أعلنت في وقت سابق من اليوم نفسه، مجموعة إجراءات لمواجهة تفشّي الفيروس، بينها فرض حجر إلزامي على الوافدين من الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد ومنع سفر جميع أعضاء الحكومة إلى تلك الدول، فضلاً عن منع التجمعات.

فيروس كورونا الجديد

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الصحة اللبنانية: عدد الإصابات بكورونا بلغ 99 إصابة
سبق

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 99 إصابة.

وأشارت الوزراة في بيان اليوم إلى أنه "حتى تاريخ 15 مارس 2020م، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريًا 99 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة".

من جانبه أعلن وزير الصحة في أفريقيا الوسطى بيير سومسيه، تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لدى إيطالي يبلغ من العمر 74 عامًا.

ونقلت مصادر إعلامية عن سومسيه اليوم، أن المصاب هو مواطن إيطالي وصل في 8 مارس الجاري من دون أعراض وتم عزله.

وكانت حكومة أفريقيا الوسطى قد أعلنت في وقت سابق من اليوم نفسه، مجموعة إجراءات لمواجهة تفشّي الفيروس، بينها فرض حجر إلزامي على الوافدين من الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد ومنع سفر جميع أعضاء الحكومة إلى تلك الدول، فضلاً عن منع التجمعات.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
06:01 PM

الصحة اللبنانية: عدد الإصابات بكورونا بلغ 99 إصابة

تسجيل أول إصابة بالفيروس في أفريقيا الوسطى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 99 إصابة.

وأشارت الوزراة في بيان اليوم إلى أنه "حتى تاريخ 15 مارس 2020م، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريًا 99 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة".

من جانبه أعلن وزير الصحة في أفريقيا الوسطى بيير سومسيه، تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لدى إيطالي يبلغ من العمر 74 عامًا.

ونقلت مصادر إعلامية عن سومسيه اليوم، أن المصاب هو مواطن إيطالي وصل في 8 مارس الجاري من دون أعراض وتم عزله.

وكانت حكومة أفريقيا الوسطى قد أعلنت في وقت سابق من اليوم نفسه، مجموعة إجراءات لمواجهة تفشّي الفيروس، بينها فرض حجر إلزامي على الوافدين من الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد ومنع سفر جميع أعضاء الحكومة إلى تلك الدول، فضلاً عن منع التجمعات.

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