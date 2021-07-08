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"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والشمالية وحارّ ومستقر على باقي المناطق

رياح مثيرة للأتربة والغبار على سواحل مكة والمدينة وغيوم وسحب ممطرة بالمرتفعات

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات: (نجران، عسير، جيزان، الباحة، مكة المكرمة) تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة، ورياحًا نشطة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مثيرة للأتربة والغبار؛ فيما يكون الطقس حارًّا ومستقرًّا على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18- 42 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والشمالية وحارّ ومستقر على باقي المناطق
سبق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات: (نجران، عسير، جيزان، الباحة، مكة المكرمة) تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة، ورياحًا نشطة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مثيرة للأتربة والغبار؛ فيما يكون الطقس حارًّا ومستقرًّا على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18- 42 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
08:18 AM

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والشمالية وحارّ ومستقر على باقي المناطق

رياح مثيرة للأتربة والغبار على سواحل مكة والمدينة وغيوم وسحب ممطرة بالمرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات: (نجران، عسير، جيزان، الباحة، مكة المكرمة) تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة، ورياحًا نشطة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مثيرة للأتربة والغبار؛ فيما يكون الطقس حارًّا ومستقرًّا على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18- 42 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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