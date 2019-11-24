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أمين العاصمة المقدسة يتفقد أحياء شرق مكة ويقف على تقاطع الدائري الرابع

لمتابعة احتياجات أهالي المنطقة للخدمات البلدية ودعم جهود الرقابة الميدانية

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص،اليوم، عددًا من الأحياء السكنية شرق مكة المكرمة ضمن نطاق بلدية الشرائع الفرعية؛ لمتابعة احتياجات أهالي المنطقة للخدمات البلدية ودعم جهود الرقابة الميدانية.

وقام "القويحص" خلال الزيارة بتفقد طريق السيل المتقاطع مع طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (الدائري الرابع) وشارع عمر قاضي، وشارع القادسية، وطريق عرفات - الشرائع، وطريق الراشدية ٢، والتقى عددًا من أهالي المنطقة واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم للخدمات البلدية، واطَّلع على آخر الأعمال المنجزة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

كما استمع إلى شرح تفصيلي عن المشروعات البلدية الجارية ونسبة الإنجاز بها، مؤكدًا مواصلة الزيارات الميدانية لمتابعة الجهود البلدية المقدمة في كل الأحياء السكنية بالعاصمة المقدسة، مشددًا على ضرورة زيادة الجهد والعمل والالتزام بالجودة في تنفيذ المشروعات القائمة وتسليمها في الوقت المحدد لها مع مراعاة تطبيق جميع معايير الجودة ووسائل السلامة بالتنفيذ.

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أمين العاصمة المقدسة يتفقد أحياء شرق مكة ويقف على تقاطع الدائري الرابع
سبق

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص،اليوم، عددًا من الأحياء السكنية شرق مكة المكرمة ضمن نطاق بلدية الشرائع الفرعية؛ لمتابعة احتياجات أهالي المنطقة للخدمات البلدية ودعم جهود الرقابة الميدانية.

وقام "القويحص" خلال الزيارة بتفقد طريق السيل المتقاطع مع طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (الدائري الرابع) وشارع عمر قاضي، وشارع القادسية، وطريق عرفات - الشرائع، وطريق الراشدية ٢، والتقى عددًا من أهالي المنطقة واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم للخدمات البلدية، واطَّلع على آخر الأعمال المنجزة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

كما استمع إلى شرح تفصيلي عن المشروعات البلدية الجارية ونسبة الإنجاز بها، مؤكدًا مواصلة الزيارات الميدانية لمتابعة الجهود البلدية المقدمة في كل الأحياء السكنية بالعاصمة المقدسة، مشددًا على ضرورة زيادة الجهد والعمل والالتزام بالجودة في تنفيذ المشروعات القائمة وتسليمها في الوقت المحدد لها مع مراعاة تطبيق جميع معايير الجودة ووسائل السلامة بالتنفيذ.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
10:56 PM

أمين العاصمة المقدسة يتفقد أحياء شرق مكة ويقف على تقاطع الدائري الرابع

لمتابعة احتياجات أهالي المنطقة للخدمات البلدية ودعم جهود الرقابة الميدانية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص،اليوم، عددًا من الأحياء السكنية شرق مكة المكرمة ضمن نطاق بلدية الشرائع الفرعية؛ لمتابعة احتياجات أهالي المنطقة للخدمات البلدية ودعم جهود الرقابة الميدانية.

وقام "القويحص" خلال الزيارة بتفقد طريق السيل المتقاطع مع طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (الدائري الرابع) وشارع عمر قاضي، وشارع القادسية، وطريق عرفات - الشرائع، وطريق الراشدية ٢، والتقى عددًا من أهالي المنطقة واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم للخدمات البلدية، واطَّلع على آخر الأعمال المنجزة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

كما استمع إلى شرح تفصيلي عن المشروعات البلدية الجارية ونسبة الإنجاز بها، مؤكدًا مواصلة الزيارات الميدانية لمتابعة الجهود البلدية المقدمة في كل الأحياء السكنية بالعاصمة المقدسة، مشددًا على ضرورة زيادة الجهد والعمل والالتزام بالجودة في تنفيذ المشروعات القائمة وتسليمها في الوقت المحدد لها مع مراعاة تطبيق جميع معايير الجودة ووسائل السلامة بالتنفيذ.

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