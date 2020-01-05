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تعرف على مواطن جمال الأصايل والفرق بين المحليات والمهجنات

مهرجان الملك عبدالعزيز شهد اليوم عرض 16 منقية من الأصايل

تتميز كل فئة من الإبل بمواطن جمال تختلف عن الأخرى، وتتشابه الأصايل من محليات ومهجنات في الكثير من مواطن الجمال، وشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم عرض 16 منقية من الأصايل (مهجنات ومحليات) تنافس خلاله 9 إماراتيين و7 سعوديين.

وتعرف الأصايل المحليات بأنها العمانيات التي لم تختلط سلالاتها بأي منتج سوداني أما المهجنات فهي إنتاج سلالات من تزاوج الأصايل مع السودانية وجميعها تتشابه في مواطن الجمال في كبر مهمة الرأس وجل الأنف واللحي ووسع الصدر وطول الغارب والأرجل وصغر الخف، فيما تختلف المهجنات عن الأصايل في الرشاقة.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الأصايل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على مواطن جمال الأصايل والفرق بين المحليات والمهجنات
سبق

تتميز كل فئة من الإبل بمواطن جمال تختلف عن الأخرى، وتتشابه الأصايل من محليات ومهجنات في الكثير من مواطن الجمال، وشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم عرض 16 منقية من الأصايل (مهجنات ومحليات) تنافس خلاله 9 إماراتيين و7 سعوديين.

وتعرف الأصايل المحليات بأنها العمانيات التي لم تختلط سلالاتها بأي منتج سوداني أما المهجنات فهي إنتاج سلالات من تزاوج الأصايل مع السودانية وجميعها تتشابه في مواطن الجمال في كبر مهمة الرأس وجل الأنف واللحي ووسع الصدر وطول الغارب والأرجل وصغر الخف، فيما تختلف المهجنات عن الأصايل في الرشاقة.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
11:07 PM

تعرف على مواطن جمال الأصايل والفرق بين المحليات والمهجنات

مهرجان الملك عبدالعزيز شهد اليوم عرض 16 منقية من الأصايل

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مسلّم الهواملة - الرياض
0
3,808

تتميز كل فئة من الإبل بمواطن جمال تختلف عن الأخرى، وتتشابه الأصايل من محليات ومهجنات في الكثير من مواطن الجمال، وشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم عرض 16 منقية من الأصايل (مهجنات ومحليات) تنافس خلاله 9 إماراتيين و7 سعوديين.

وتعرف الأصايل المحليات بأنها العمانيات التي لم تختلط سلالاتها بأي منتج سوداني أما المهجنات فهي إنتاج سلالات من تزاوج الأصايل مع السودانية وجميعها تتشابه في مواطن الجمال في كبر مهمة الرأس وجل الأنف واللحي ووسع الصدر وطول الغارب والأرجل وصغر الخف، فيما تختلف المهجنات عن الأصايل في الرشاقة.

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