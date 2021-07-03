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"الأرصاد": يستمر الطقس شديد الحرارة على الشرقية والمدينة والرياض

رياح تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق وغيوم وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، الرياض، كما تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقة الرياض، كذلك على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة تكون مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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"الأرصاد": يستمر الطقس شديد الحرارة على الشرقية والمدينة والرياض
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، الرياض، كما تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقة الرياض، كذلك على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة تكون مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
11:00 AM

"الأرصاد": يستمر الطقس شديد الحرارة على الشرقية والمدينة والرياض

رياح تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق وغيوم وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، الرياض، كما تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقة الرياض، كذلك على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة تكون مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير؛ تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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