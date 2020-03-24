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تواصل العد التنازلي للإصابات .. كوريا الجنوبية: 76 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا"

الاجمالي 9037 .. وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 120 حالة

أعلنت كوريا الجنوبية 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الثلاثاء، مواصلة الاتجاه النزولي لحالات الإصابة الجديدة الذي أثار آمالا في احتمال أن أكبر تفشٍ للفيروس في آسيا خارج الصين يتباطأ.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إجمالي عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية بلغ 9037 حالة.. وارتفع عدد حالات الوفاة اثنين إلى 120 حالة.

ويمثل ذلك اليوم الثالث عشر على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية نحو 100 حالة إصابة جديدة أو أقل.

وأعلنت كوريا الجنوبية أدنى عدد من الإصابات يوم الإثنين منذ وصولها إلى ذروتها في 29 فبراير عندما سجّلت 909 حالات.

فيروس كورونا الجديد كوريا الجنوبية

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تواصل العد التنازلي للإصابات .. كوريا الجنوبية: 76 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا"
سبق

أعلنت كوريا الجنوبية 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الثلاثاء، مواصلة الاتجاه النزولي لحالات الإصابة الجديدة الذي أثار آمالا في احتمال أن أكبر تفشٍ للفيروس في آسيا خارج الصين يتباطأ.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إجمالي عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية بلغ 9037 حالة.. وارتفع عدد حالات الوفاة اثنين إلى 120 حالة.

ويمثل ذلك اليوم الثالث عشر على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية نحو 100 حالة إصابة جديدة أو أقل.

وأعلنت كوريا الجنوبية أدنى عدد من الإصابات يوم الإثنين منذ وصولها إلى ذروتها في 29 فبراير عندما سجّلت 909 حالات.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
08:14 AM

تواصل العد التنازلي للإصابات .. كوريا الجنوبية: 76 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا"

الاجمالي 9037 .. وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 120 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت كوريا الجنوبية 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الثلاثاء، مواصلة الاتجاه النزولي لحالات الإصابة الجديدة الذي أثار آمالا في احتمال أن أكبر تفشٍ للفيروس في آسيا خارج الصين يتباطأ.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إجمالي عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية بلغ 9037 حالة.. وارتفع عدد حالات الوفاة اثنين إلى 120 حالة.

ويمثل ذلك اليوم الثالث عشر على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية نحو 100 حالة إصابة جديدة أو أقل.

وأعلنت كوريا الجنوبية أدنى عدد من الإصابات يوم الإثنين منذ وصولها إلى ذروتها في 29 فبراير عندما سجّلت 909 حالات.

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