بالأرقام.. آخر تطورات فيروس كورونا حول العالم

تجاوزت حصيلة المصابين حاجز الـ4.6 مليون شخص

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من البلدان لوقف تفشيه.

وتجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ4.6 مليون حول العالم، في حين تخطى تعداد الوفيات 308 ألف شخص.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عربيًا ودوليًا:

- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 13802.

- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 902.

- قطر: 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يتجاوز 30 ألفًا.

- إسبانيا: تسجيل 102 وفاة جديدة و415 إصابة إضافية بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاتين جديدتين و29 إصابة إضافية والإجمالي يرتفع إلى 6681.

- روسيا تسجل 9200 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

- ألمانيا تسجل 57 وفاة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 620 إصابة.

- جامعة جونز هوبكنز: حصيلة وفيات كورنا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة 1680 ألفًا.

- حصيلة مصابي كورونا في المكسيك تتجاوز 45000 والوفيات أكثر من 4700.

- عدد وفيات كورونا في البرازيل يشارف على 14 ألفًا وعدد الإصابات المؤكدة يتجاوز 202 ألف حالة.

- حاكم نيويورك: 5 مناطق أصبحت جاهزة في الولاية لإعادة الفتح الجمعة.

- ‫الحكومة البريطانية توافق على عودة الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو المقبل.

- بريطانيا تسجل 468 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 34466

- فرنسا تسجل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 141 ألفًا و 356 مصابًا.