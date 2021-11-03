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تدشين الممر الصحي بملكية ينبع بمساحة 112 مترًا مربعًا لتحفيز الطاقة الحيوية للجسم

يحتوي على مسارات من الأحجار النهرية

دشنت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة "الممر الصحي" بحديقة الشباب بينبع الصناعية على مساحة إجمالية قدرها 112 مترًا مربعًا، ويحتوي الممر الصحي على مسارات بثلاثة أحجام مختلفة من الأحجار النهرية التي تم رصفها بعناية فائقة.

ويسهم في تحفيز الطاقة الحيوية وتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم ويحسن الأداء الهضمي ويقلل الصداع ويخفف التعب، ويساعد على الاسترخاء ويقلل من اضطرابات النوم ويخفف الاكتئاب والتوتر ويحفز وظيفة الأعصاب والجهاز العصبي والمركزي.

كما يحظر استخدام الممر للأشخاص المصابين بـ"الغدة الدرقية – الصرع - تقرحات القدم - السرطان - النقرس، وغيرها من مشاكل الدورة الدموية وسيولة الدم - النساء الحوامل" حفاظًا على سلامتهم.

يأتي ذلك ضمن سعي الهيئة الملكية الدائم لتوفير أعلى معايير الاستدامة وجودة الحياة لسكان مدنها وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030م‏.

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تدشين الممر الصحي بملكية ينبع بمساحة 112 مترًا مربعًا لتحفيز الطاقة الحيوية للجسم
سبق

دشنت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة "الممر الصحي" بحديقة الشباب بينبع الصناعية على مساحة إجمالية قدرها 112 مترًا مربعًا، ويحتوي الممر الصحي على مسارات بثلاثة أحجام مختلفة من الأحجار النهرية التي تم رصفها بعناية فائقة.

ويسهم في تحفيز الطاقة الحيوية وتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم ويحسن الأداء الهضمي ويقلل الصداع ويخفف التعب، ويساعد على الاسترخاء ويقلل من اضطرابات النوم ويخفف الاكتئاب والتوتر ويحفز وظيفة الأعصاب والجهاز العصبي والمركزي.

كما يحظر استخدام الممر للأشخاص المصابين بـ"الغدة الدرقية – الصرع - تقرحات القدم - السرطان - النقرس، وغيرها من مشاكل الدورة الدموية وسيولة الدم - النساء الحوامل" حفاظًا على سلامتهم.

يأتي ذلك ضمن سعي الهيئة الملكية الدائم لتوفير أعلى معايير الاستدامة وجودة الحياة لسكان مدنها وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030م‏.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
06:20 PM

تدشين الممر الصحي بملكية ينبع بمساحة 112 مترًا مربعًا لتحفيز الطاقة الحيوية للجسم

يحتوي على مسارات من الأحجار النهرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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دشنت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة "الممر الصحي" بحديقة الشباب بينبع الصناعية على مساحة إجمالية قدرها 112 مترًا مربعًا، ويحتوي الممر الصحي على مسارات بثلاثة أحجام مختلفة من الأحجار النهرية التي تم رصفها بعناية فائقة.

ويسهم في تحفيز الطاقة الحيوية وتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم ويحسن الأداء الهضمي ويقلل الصداع ويخفف التعب، ويساعد على الاسترخاء ويقلل من اضطرابات النوم ويخفف الاكتئاب والتوتر ويحفز وظيفة الأعصاب والجهاز العصبي والمركزي.

كما يحظر استخدام الممر للأشخاص المصابين بـ"الغدة الدرقية – الصرع - تقرحات القدم - السرطان - النقرس، وغيرها من مشاكل الدورة الدموية وسيولة الدم - النساء الحوامل" حفاظًا على سلامتهم.

يأتي ذلك ضمن سعي الهيئة الملكية الدائم لتوفير أعلى معايير الاستدامة وجودة الحياة لسكان مدنها وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030م‏.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,049
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,947
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38 مليار ..

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