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"فيصل بن فرحان" يستعرض العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة مع وزير الخارجية اليوناني

بحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من "دندياس" عددًا من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن فرحان" يستعرض العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة مع وزير الخارجية اليوناني
سبق

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
11:03 PM

"فيصل بن فرحان" يستعرض العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة مع وزير الخارجية اليوناني

بحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من "دندياس" عددًا من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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