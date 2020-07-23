"فيصل بن فرحان" يستعرض العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة مع وزير الخارجية اليوناني

بحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من "دندياس" عددًا من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.