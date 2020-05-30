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تنبيه للمسافرين على الرحلات الداخلية " المساجد وأماكن الوضوء ودورات المياه مغلقة " في المطارات

في 13 مطارًا في المرحلة الأولى

تعود الطائرات السعودية إلى السماء مرة أخرى وتنطلق الرحلات الداخلية بمشيئة الله ابتداءً من غدٍ الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية السعودية الخطوط السعودية وطيران اديل وطيران ناس وطيران السعودية الخليجية.

أوضحت الهيئة، في الدليل الاسترشادي للتشغيل في ظل جائحة كورونا والخاص بالمطارات والناقلات الجوية، أنه سيتم تطبيق إجراءات احترازية وصحية منها:

- غلق المساجد في المطارات

- غلق المضاوي (أماكن الوضوء)

- غلق دورات المياه

- غلق برادات المياه

- إزالة أجهزة تقييم الأداء

- غلق مكاتب تأجير السيارات

- إزالة الماكينات التي تقدم المأكولات والمشروبات يدويًا

كما يجب على جميع المسافرين الحضور مبكرًا بساعتين قبل الإقلاع بالنسبة للرحالات الداخلية في المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي ومطار الملك سعود بالباحة ومطار نجران.

الهيئة العامة للطيران المدني

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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تنبيه للمسافرين على الرحلات الداخلية " المساجد وأماكن الوضوء ودورات المياه مغلقة " في المطارات
سبق

تعود الطائرات السعودية إلى السماء مرة أخرى وتنطلق الرحلات الداخلية بمشيئة الله ابتداءً من غدٍ الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية السعودية الخطوط السعودية وطيران اديل وطيران ناس وطيران السعودية الخليجية.

أوضحت الهيئة، في الدليل الاسترشادي للتشغيل في ظل جائحة كورونا والخاص بالمطارات والناقلات الجوية، أنه سيتم تطبيق إجراءات احترازية وصحية منها:

- غلق المساجد في المطارات

- غلق المضاوي (أماكن الوضوء)

- غلق دورات المياه

- غلق برادات المياه

- إزالة أجهزة تقييم الأداء

- غلق مكاتب تأجير السيارات

- إزالة الماكينات التي تقدم المأكولات والمشروبات يدويًا

كما يجب على جميع المسافرين الحضور مبكرًا بساعتين قبل الإقلاع بالنسبة للرحالات الداخلية في المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي ومطار الملك سعود بالباحة ومطار نجران.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
10:47 PM

تنبيه للمسافرين على الرحلات الداخلية " المساجد وأماكن الوضوء ودورات المياه مغلقة " في المطارات

في 13 مطارًا في المرحلة الأولى

A A A
خالد خليل - الرياض
2
4,382

تعود الطائرات السعودية إلى السماء مرة أخرى وتنطلق الرحلات الداخلية بمشيئة الله ابتداءً من غدٍ الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية السعودية الخطوط السعودية وطيران اديل وطيران ناس وطيران السعودية الخليجية.

أوضحت الهيئة، في الدليل الاسترشادي للتشغيل في ظل جائحة كورونا والخاص بالمطارات والناقلات الجوية، أنه سيتم تطبيق إجراءات احترازية وصحية منها:

- غلق المساجد في المطارات

- غلق المضاوي (أماكن الوضوء)

- غلق دورات المياه

- غلق برادات المياه

- إزالة أجهزة تقييم الأداء

- غلق مكاتب تأجير السيارات

- إزالة الماكينات التي تقدم المأكولات والمشروبات يدويًا

كما يجب على جميع المسافرين الحضور مبكرًا بساعتين قبل الإقلاع بالنسبة للرحالات الداخلية في المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي ومطار الملك سعود بالباحة ومطار نجران.

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