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أمانة الطائف تنجز أكثر من 8 آلاف مهمة عمل لتحسين المشهد الحضري

شملت إزالة اللوحات العشوائية والدعائية المخالفة والمخلفات الصلبة والمتروكات

أنجزت أمانة الطائف أكثر من 8 آلاف مهمة عمل في مجال إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وعملت الفرق الميدانية على رصد المواقع التي تحتاج إلى معالجة وتحديد آلية المعالجة والفترة الزمنية المحددة مع مراعاة المكان والبيئة المحيطة.

وأوضحت أمانة الطائف أن أعمال معالجة التشوّه البصري شملت إزالة اللوحات العشوائية، واللوحات الدعائية المخالفة، وإزالة المخلفات الصلبة والمتروكات، وذلك بالأحياء والشوارع الرئيسة والفرعية، كما شملت خطة العمل أكثر من 100 حيّ تمت معالجة أوجه التشوّه البصري به من خلال فرق عمل مختصة تجاوزت 40 فرقة ميدانية.

وبيّنت الأمانة أنها عالجت جميع البلاغات الواردة والمتعلقة بتحسين المشهد الحضري عبر تطبيق بلدي، وهاتف العمليات الموحد 940، كما تمّت معالجة البلاغات الواردة كافة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتواصل مع الجمهور بشكل فوري لضمان الإنجاز، وبالتالي راحة الأهالي وتحقيق مطالبهم.

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أمانة الطائف تنجز أكثر من 8 آلاف مهمة عمل لتحسين المشهد الحضري
سبق

أنجزت أمانة الطائف أكثر من 8 آلاف مهمة عمل في مجال إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وعملت الفرق الميدانية على رصد المواقع التي تحتاج إلى معالجة وتحديد آلية المعالجة والفترة الزمنية المحددة مع مراعاة المكان والبيئة المحيطة.

وأوضحت أمانة الطائف أن أعمال معالجة التشوّه البصري شملت إزالة اللوحات العشوائية، واللوحات الدعائية المخالفة، وإزالة المخلفات الصلبة والمتروكات، وذلك بالأحياء والشوارع الرئيسة والفرعية، كما شملت خطة العمل أكثر من 100 حيّ تمت معالجة أوجه التشوّه البصري به من خلال فرق عمل مختصة تجاوزت 40 فرقة ميدانية.

وبيّنت الأمانة أنها عالجت جميع البلاغات الواردة والمتعلقة بتحسين المشهد الحضري عبر تطبيق بلدي، وهاتف العمليات الموحد 940، كما تمّت معالجة البلاغات الواردة كافة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتواصل مع الجمهور بشكل فوري لضمان الإنجاز، وبالتالي راحة الأهالي وتحقيق مطالبهم.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
10:13 AM

أمانة الطائف تنجز أكثر من 8 آلاف مهمة عمل لتحسين المشهد الحضري

شملت إزالة اللوحات العشوائية والدعائية المخالفة والمخلفات الصلبة والمتروكات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أنجزت أمانة الطائف أكثر من 8 آلاف مهمة عمل في مجال إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وعملت الفرق الميدانية على رصد المواقع التي تحتاج إلى معالجة وتحديد آلية المعالجة والفترة الزمنية المحددة مع مراعاة المكان والبيئة المحيطة.

وأوضحت أمانة الطائف أن أعمال معالجة التشوّه البصري شملت إزالة اللوحات العشوائية، واللوحات الدعائية المخالفة، وإزالة المخلفات الصلبة والمتروكات، وذلك بالأحياء والشوارع الرئيسة والفرعية، كما شملت خطة العمل أكثر من 100 حيّ تمت معالجة أوجه التشوّه البصري به من خلال فرق عمل مختصة تجاوزت 40 فرقة ميدانية.

وبيّنت الأمانة أنها عالجت جميع البلاغات الواردة والمتعلقة بتحسين المشهد الحضري عبر تطبيق بلدي، وهاتف العمليات الموحد 940، كما تمّت معالجة البلاغات الواردة كافة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتواصل مع الجمهور بشكل فوري لضمان الإنجاز، وبالتالي راحة الأهالي وتحقيق مطالبهم.

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