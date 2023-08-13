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هنا "الصندوق السيادي".. سيارة فريدة باستثمار سعودي تظهر في هذا الموعد

كهربائية اخترقت حاجز الـ500 ميل لتكون صاحبة أطول مدى قيادة بشحنة واحدة

اخترقت سيارة لوسيد الكهربائية، حاجز الـ500 ميل؛ لتكون بذلك صاحبة أطول مدى قيادة بشحنة واحدة من بين كل المركبات الكهربائية الموجودة في الوقت الحالي في الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن تحظى سيارة لوسيد (Air) بتقييم مدى يصل إلى 517 ميلًا (830 كيلومترًا)؛ فيما يمكن لسيارة تيسلا موديل S طراز المدى الطويل، السير قرابة 645 كيلومترًا.

ووفقًا للنتائج؛ فإن سيارة "لوسيد آير" هي السيارة الكهربائية الوحيدة التي تمتلك القدرة على قطع أطول مسافة حتى الآن.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي المستثمر الرئيسي في شركة لوسيد موتورز باستثمارات بلغت مليار دولار قبل عامين، وستظهر نسخة الإنتاج من "لوسيد آير" لأول مرة في حدث عبر الإنترنت في التاسع من شهر سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم تجاوزت مليونيْ سيارة في عام 2019؛ ليرتفع إجمالي المخزون إلى 7.2 مليون سيارة كهربائية؛ وفقًا لوكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس؛ في الوقت الذي يُتوقع فيه أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية في 2030 إلى 21 مليون سيارة.

سيارة لوسيد الكهربائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هنا "الصندوق السيادي".. سيارة فريدة باستثمار سعودي تظهر في هذا الموعد
سبق

اخترقت سيارة لوسيد الكهربائية، حاجز الـ500 ميل؛ لتكون بذلك صاحبة أطول مدى قيادة بشحنة واحدة من بين كل المركبات الكهربائية الموجودة في الوقت الحالي في الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن تحظى سيارة لوسيد (Air) بتقييم مدى يصل إلى 517 ميلًا (830 كيلومترًا)؛ فيما يمكن لسيارة تيسلا موديل S طراز المدى الطويل، السير قرابة 645 كيلومترًا.

ووفقًا للنتائج؛ فإن سيارة "لوسيد آير" هي السيارة الكهربائية الوحيدة التي تمتلك القدرة على قطع أطول مسافة حتى الآن.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي المستثمر الرئيسي في شركة لوسيد موتورز باستثمارات بلغت مليار دولار قبل عامين، وستظهر نسخة الإنتاج من "لوسيد آير" لأول مرة في حدث عبر الإنترنت في التاسع من شهر سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم تجاوزت مليونيْ سيارة في عام 2019؛ ليرتفع إجمالي المخزون إلى 7.2 مليون سيارة كهربائية؛ وفقًا لوكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس؛ في الوقت الذي يُتوقع فيه أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية في 2030 إلى 21 مليون سيارة.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
09:04 AM

هنا "الصندوق السيادي".. سيارة فريدة باستثمار سعودي تظهر في هذا الموعد

كهربائية اخترقت حاجز الـ500 ميل لتكون صاحبة أطول مدى قيادة بشحنة واحدة

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خالد علي - جدة
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اخترقت سيارة لوسيد الكهربائية، حاجز الـ500 ميل؛ لتكون بذلك صاحبة أطول مدى قيادة بشحنة واحدة من بين كل المركبات الكهربائية الموجودة في الوقت الحالي في الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن تحظى سيارة لوسيد (Air) بتقييم مدى يصل إلى 517 ميلًا (830 كيلومترًا)؛ فيما يمكن لسيارة تيسلا موديل S طراز المدى الطويل، السير قرابة 645 كيلومترًا.

ووفقًا للنتائج؛ فإن سيارة "لوسيد آير" هي السيارة الكهربائية الوحيدة التي تمتلك القدرة على قطع أطول مسافة حتى الآن.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي المستثمر الرئيسي في شركة لوسيد موتورز باستثمارات بلغت مليار دولار قبل عامين، وستظهر نسخة الإنتاج من "لوسيد آير" لأول مرة في حدث عبر الإنترنت في التاسع من شهر سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم تجاوزت مليونيْ سيارة في عام 2019؛ ليرتفع إجمالي المخزون إلى 7.2 مليون سيارة كهربائية؛ وفقًا لوكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس؛ في الوقت الذي يُتوقع فيه أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية في 2030 إلى 21 مليون سيارة.

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