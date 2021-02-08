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"الخارجية الأمريكية": على الحوثيين وقف هجماتهم فوراً ضدّ السعودية

والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية داخل اليمن

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الحوثيين، إلى وقف هجماتهم فوراً ضد السعودية، والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية داخل اليمن.

"الخارجية الأمريكية" قالت في بيان لها: "الولايات المتحدة منزعجة جداً من مواصلة الحوثيين هجماتهم، وتدعوهم إلى وقف هجماتهم فوراً ضد المنشآت المدنية في السعودية، والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية جديدة داخل اليمن، التي بدورها لا تؤدي إلا لمزيدٍ من معاناة الشعب اليمني".

ودعت "الخارجية"، في بيانها، الحوثيين، إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها زعزعة الاستقرار وإظهار التزامهم، في إطار جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث؛ لتحقيق السلام، مؤكدة أن الوقت قد حان لإيجاد نهاية للصراع.

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"الخارجية الأمريكية": على الحوثيين وقف هجماتهم فوراً ضدّ السعودية
سبق

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الحوثيين، إلى وقف هجماتهم فوراً ضد السعودية، والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية داخل اليمن.

"الخارجية الأمريكية" قالت في بيان لها: "الولايات المتحدة منزعجة جداً من مواصلة الحوثيين هجماتهم، وتدعوهم إلى وقف هجماتهم فوراً ضد المنشآت المدنية في السعودية، والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية جديدة داخل اليمن، التي بدورها لا تؤدي إلا لمزيدٍ من معاناة الشعب اليمني".

ودعت "الخارجية"، في بيانها، الحوثيين، إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها زعزعة الاستقرار وإظهار التزامهم، في إطار جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث؛ لتحقيق السلام، مؤكدة أن الوقت قد حان لإيجاد نهاية للصراع.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
08:29 AM

"الخارجية الأمريكية": على الحوثيين وقف هجماتهم فوراً ضدّ السعودية

والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية داخل اليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الحوثيين، إلى وقف هجماتهم فوراً ضد السعودية، والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية داخل اليمن.

"الخارجية الأمريكية" قالت في بيان لها: "الولايات المتحدة منزعجة جداً من مواصلة الحوثيين هجماتهم، وتدعوهم إلى وقف هجماتهم فوراً ضد المنشآت المدنية في السعودية، والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية جديدة داخل اليمن، التي بدورها لا تؤدي إلا لمزيدٍ من معاناة الشعب اليمني".

ودعت "الخارجية"، في بيانها، الحوثيين، إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها زعزعة الاستقرار وإظهار التزامهم، في إطار جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث؛ لتحقيق السلام، مؤكدة أن الوقت قد حان لإيجاد نهاية للصراع.

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