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"ترامب": الأسبوع القادم صعب.. وهناك بصيص أمل في حربنا العلمية ضد "كورونا"

قال إن "الصحة العالمية" مموَّلة بشكل كبير من أمريكا لكنها منحازة إلى الصين

جدَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء تأكيده أن الأسبوع القادم سيكون صعبًا بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة. مشيرًا إلى أن بلاده تجري أكبر عدد من اختبارات كورونا في العالم، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، قال "ترامب" في مؤتمر لخلية الأزمة الأمريكية حول الجائحة: "هناك عشرة عقاقير قيد الاختبار في أمريكا". مؤكدًا أنه يود إعادة فتح البلاد بأسرع وقت ممكن.

وأضاف: "هناك بصيص أمل، ونمضي سريعًا في حربنا العلمية ضد الفيروس".

وأعلن ترامب أنه سيجمد مساهمته المالية لمنظمة الصحة العالمية. وشن الرئيس الأمريكي الثلاثاء هجومًا على المنظمة الأممية قائلاً في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إن المنظمة ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، لكنها منحازة إلى الصين". وتوعدها قائلاً: "سوف ننظر في هذا الأمر بشكل جيد. لحسن الحظ أنني رفضت نصيحتهم بشأن إبقاء حدودنا مفتوحة للصين في وقت مبكر".

وقال ترامب إنه سيطلب من الكونغرس رصد 250 مليار دولار لإعانة المواطن، وإنه سوف يتم إنقاذ ملايين الشركات الأمريكية وعمالها. مشيرًا إلى أن "الشركات الصغيرة تحتاج لإنقاذ؛ لأنها تشكِّل 25 % من العمود الفقري من اقتصاد البلاد".

ووصف ترامب في مؤتمر آخر حول مستجدات الوباء، بحضور إيفانكا ترامب، جائحة كورونا بـأنها "طاعون بمعنى الكلمة"، وقال إنه يجب أن نستمر في المحافظة على التباعد الاجتماعي.

وأكد أن الاقتصاد الأمريكي هو أعظم اقتصاد في العالم، وقال: "نعمل على ابتكار وسائل عدة للتعامل مع جائحة كورونا، وسنطرح حِزَمًا تحفيزية كثيرة إذا ما دعت الحاجة".

وأسفر انتشار الفيروس المستجد عن وفاة ما لا يقل عن 80142 شخصًا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر في الصين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس الثلاثاء الساعة الـ19،00 ت غ استنادًا إلى مصادر رسمية.

وتم تشخيص أكثر من 1397180 إصابة في 192 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسمية، منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19. غير أن هذا العدد لا يعكس إلا جزءًا من الحصيلة الحقيقية؛ لأن عددًا كبيرًا من الدول لا يُجري فحوصًا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

ومن كبرى الدول التي سجَّلت عددًا من الوفيات الجديدة في آخر 24 ساعة الولايات المتحدة مع 1632 حالة وفاة جديدة، وبلغت الوفيات 12021، والإصابات 383256 شخصًا.

أمريكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب": الأسبوع القادم صعب.. وهناك بصيص أمل في حربنا العلمية ضد "كورونا"
سبق

جدَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء تأكيده أن الأسبوع القادم سيكون صعبًا بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة. مشيرًا إلى أن بلاده تجري أكبر عدد من اختبارات كورونا في العالم، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، قال "ترامب" في مؤتمر لخلية الأزمة الأمريكية حول الجائحة: "هناك عشرة عقاقير قيد الاختبار في أمريكا". مؤكدًا أنه يود إعادة فتح البلاد بأسرع وقت ممكن.

وأضاف: "هناك بصيص أمل، ونمضي سريعًا في حربنا العلمية ضد الفيروس".

وأعلن ترامب أنه سيجمد مساهمته المالية لمنظمة الصحة العالمية. وشن الرئيس الأمريكي الثلاثاء هجومًا على المنظمة الأممية قائلاً في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إن المنظمة ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، لكنها منحازة إلى الصين". وتوعدها قائلاً: "سوف ننظر في هذا الأمر بشكل جيد. لحسن الحظ أنني رفضت نصيحتهم بشأن إبقاء حدودنا مفتوحة للصين في وقت مبكر".

وقال ترامب إنه سيطلب من الكونغرس رصد 250 مليار دولار لإعانة المواطن، وإنه سوف يتم إنقاذ ملايين الشركات الأمريكية وعمالها. مشيرًا إلى أن "الشركات الصغيرة تحتاج لإنقاذ؛ لأنها تشكِّل 25 % من العمود الفقري من اقتصاد البلاد".

ووصف ترامب في مؤتمر آخر حول مستجدات الوباء، بحضور إيفانكا ترامب، جائحة كورونا بـأنها "طاعون بمعنى الكلمة"، وقال إنه يجب أن نستمر في المحافظة على التباعد الاجتماعي.

وأكد أن الاقتصاد الأمريكي هو أعظم اقتصاد في العالم، وقال: "نعمل على ابتكار وسائل عدة للتعامل مع جائحة كورونا، وسنطرح حِزَمًا تحفيزية كثيرة إذا ما دعت الحاجة".

وأسفر انتشار الفيروس المستجد عن وفاة ما لا يقل عن 80142 شخصًا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر في الصين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس الثلاثاء الساعة الـ19،00 ت غ استنادًا إلى مصادر رسمية.

وتم تشخيص أكثر من 1397180 إصابة في 192 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسمية، منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19. غير أن هذا العدد لا يعكس إلا جزءًا من الحصيلة الحقيقية؛ لأن عددًا كبيرًا من الدول لا يُجري فحوصًا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

ومن كبرى الدول التي سجَّلت عددًا من الوفيات الجديدة في آخر 24 ساعة الولايات المتحدة مع 1632 حالة وفاة جديدة، وبلغت الوفيات 12021، والإصابات 383256 شخصًا.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
01:44 AM

"ترامب": الأسبوع القادم صعب.. وهناك بصيص أمل في حربنا العلمية ضد "كورونا"

قال إن "الصحة العالمية" مموَّلة بشكل كبير من أمريكا لكنها منحازة إلى الصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جدَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء تأكيده أن الأسبوع القادم سيكون صعبًا بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة. مشيرًا إلى أن بلاده تجري أكبر عدد من اختبارات كورونا في العالم، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، قال "ترامب" في مؤتمر لخلية الأزمة الأمريكية حول الجائحة: "هناك عشرة عقاقير قيد الاختبار في أمريكا". مؤكدًا أنه يود إعادة فتح البلاد بأسرع وقت ممكن.

وأضاف: "هناك بصيص أمل، ونمضي سريعًا في حربنا العلمية ضد الفيروس".

وأعلن ترامب أنه سيجمد مساهمته المالية لمنظمة الصحة العالمية. وشن الرئيس الأمريكي الثلاثاء هجومًا على المنظمة الأممية قائلاً في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إن المنظمة ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، لكنها منحازة إلى الصين". وتوعدها قائلاً: "سوف ننظر في هذا الأمر بشكل جيد. لحسن الحظ أنني رفضت نصيحتهم بشأن إبقاء حدودنا مفتوحة للصين في وقت مبكر".

وقال ترامب إنه سيطلب من الكونغرس رصد 250 مليار دولار لإعانة المواطن، وإنه سوف يتم إنقاذ ملايين الشركات الأمريكية وعمالها. مشيرًا إلى أن "الشركات الصغيرة تحتاج لإنقاذ؛ لأنها تشكِّل 25 % من العمود الفقري من اقتصاد البلاد".

ووصف ترامب في مؤتمر آخر حول مستجدات الوباء، بحضور إيفانكا ترامب، جائحة كورونا بـأنها "طاعون بمعنى الكلمة"، وقال إنه يجب أن نستمر في المحافظة على التباعد الاجتماعي.

وأكد أن الاقتصاد الأمريكي هو أعظم اقتصاد في العالم، وقال: "نعمل على ابتكار وسائل عدة للتعامل مع جائحة كورونا، وسنطرح حِزَمًا تحفيزية كثيرة إذا ما دعت الحاجة".

وأسفر انتشار الفيروس المستجد عن وفاة ما لا يقل عن 80142 شخصًا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر في الصين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس الثلاثاء الساعة الـ19،00 ت غ استنادًا إلى مصادر رسمية.

وتم تشخيص أكثر من 1397180 إصابة في 192 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسمية، منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19. غير أن هذا العدد لا يعكس إلا جزءًا من الحصيلة الحقيقية؛ لأن عددًا كبيرًا من الدول لا يُجري فحوصًا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

ومن كبرى الدول التي سجَّلت عددًا من الوفيات الجديدة في آخر 24 ساعة الولايات المتحدة مع 1632 حالة وفاة جديدة، وبلغت الوفيات 12021، والإصابات 383256 شخصًا.

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