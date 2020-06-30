النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1486 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

غداً.. "التعليم" تعلن نتائج حركة النقل الخارجي وترقب بالشارع التعليمي

اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالتوقعات وسط أمنيات ملبية للطموحات

يترقب يوم غد الخميس، المعلمون والمعلمات، إعلان وزارة التعليم نتائج حركة النقل الخارجي، وسط تمنياتهم، أن تلبي حركة النقل الخارجي للعام الحالي طموحاتهم وتنهي معاناتهم.

وتستعد وزارة التعليم، غداً الخميس، لإعلان حركة النقل الخارجي لطالبي النقل، كما هو معلن مسبقاً في 21 / 11 / 1442 هـ، فيما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التعليمية مع بدء العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي، بالتحدث والتخمين عن نسبة الحركة لهذا العام، ومدى تلبية الوزارة رغبات المعلمين والمعلمات.

وكانت وزارة التعليم قد أتاحت الشهر الماضي، إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ، ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية؛ انطلاقاً من اهتمام الوزارة وحرصها على تهيئة البيئة الملائمة لمنسوبيها، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غداً.. "التعليم" تعلن نتائج حركة النقل الخارجي وترقب بالشارع التعليمي
سبق

يترقب يوم غد الخميس، المعلمون والمعلمات، إعلان وزارة التعليم نتائج حركة النقل الخارجي، وسط تمنياتهم، أن تلبي حركة النقل الخارجي للعام الحالي طموحاتهم وتنهي معاناتهم.

وتستعد وزارة التعليم، غداً الخميس، لإعلان حركة النقل الخارجي لطالبي النقل، كما هو معلن مسبقاً في 21 / 11 / 1442 هـ، فيما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التعليمية مع بدء العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي، بالتحدث والتخمين عن نسبة الحركة لهذا العام، ومدى تلبية الوزارة رغبات المعلمين والمعلمات.

وكانت وزارة التعليم قد أتاحت الشهر الماضي، إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ، ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية؛ انطلاقاً من اهتمام الوزارة وحرصها على تهيئة البيئة الملائمة لمنسوبيها، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
01:44 PM

غداً.. "التعليم" تعلن نتائج حركة النقل الخارجي وترقب بالشارع التعليمي

اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالتوقعات وسط أمنيات ملبية للطموحات

A A A
سعود الدعجاني - جدة
3
3,095

يترقب يوم غد الخميس، المعلمون والمعلمات، إعلان وزارة التعليم نتائج حركة النقل الخارجي، وسط تمنياتهم، أن تلبي حركة النقل الخارجي للعام الحالي طموحاتهم وتنهي معاناتهم.

وتستعد وزارة التعليم، غداً الخميس، لإعلان حركة النقل الخارجي لطالبي النقل، كما هو معلن مسبقاً في 21 / 11 / 1442 هـ، فيما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التعليمية مع بدء العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي، بالتحدث والتخمين عن نسبة الحركة لهذا العام، ومدى تلبية الوزارة رغبات المعلمين والمعلمات.

وكانت وزارة التعليم قد أتاحت الشهر الماضي، إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ، ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية؛ انطلاقاً من اهتمام الوزارة وحرصها على تهيئة البيئة الملائمة لمنسوبيها، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,881
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,288
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,541
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,095

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة