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"زمان": الصناعات الرقمية أساس التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة

خلال استضافة جامعة الطائف لاجتماع لجنة كليات الحاسب

أكد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، ضرورة التخطيط والعمل لتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجه المملكة، مشدداً على أن تقنية المعلومات والذكاء الصناعي والبرمجة وجميع أنواع الصناعات الرقمية ركن أساسي في عملية التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار مدير جامعة الطائف، خلال لقائه أعضاء لجنة كليات الحاسب في الجامعات السعودية، إلى ضرورة الاعتماد على المقدرات الوطنية في مجال التقنية، موضحاً أن كل الاتفاقيات التي عقدتها المملكة مؤخراً كانت تركز على توطين التقنية، وإعداد أجيال جديدة من أبناء الوطن مؤسسين بشكل جيد في مجال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، لتجهيزهم ليس لسوق العمل فقط بل وللاستمرار في التعلم.

ولفت الدكتور زمان إلى أن وزارة التعليم تدرك التحديات التي تواجهها المملكة، وتعمل على تجاوزها من خلال المبادرات والبرامج التي تقوم بها الوزارة.

من جانبه أبدى عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف الدكتور جهاد بن فيصل العمري، سرور منسوبي الكلية باستضافة جامعة الطائف لأعضاء لجنة كليات الحاسب في الجامعات السعودية في اجتماعهم التاسع.

إلى ذلك، أوصت اللجنة في ختام اجتماعها بالموافقة على استضافة جامعة الطائف للمؤتمر الوطني الرابع لكليات الحاسب والمعلومات في الجامعات السعودية في شهر فبراير 2020م، كما أوصت عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف بإعداد مقترح لكيفية تنفيذ مسابقة أمن المعلومات، وعميد كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات بجامعة جازان، بإعداد مقترح لكيفية تنفيذ مسابقة تعديل الألعاب، وعرض المقترحين خلال اجتماع اللجنة القادم.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فرعية تضم خمسة من عمداء كليات الحاسب، لتقديم مقترح حول إجراء دراسة عن المشهد التقني في السوق السعودي، وتحديد آليات الدراسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"زمان": الصناعات الرقمية أساس التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة
سبق

أكد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، ضرورة التخطيط والعمل لتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجه المملكة، مشدداً على أن تقنية المعلومات والذكاء الصناعي والبرمجة وجميع أنواع الصناعات الرقمية ركن أساسي في عملية التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار مدير جامعة الطائف، خلال لقائه أعضاء لجنة كليات الحاسب في الجامعات السعودية، إلى ضرورة الاعتماد على المقدرات الوطنية في مجال التقنية، موضحاً أن كل الاتفاقيات التي عقدتها المملكة مؤخراً كانت تركز على توطين التقنية، وإعداد أجيال جديدة من أبناء الوطن مؤسسين بشكل جيد في مجال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، لتجهيزهم ليس لسوق العمل فقط بل وللاستمرار في التعلم.

ولفت الدكتور زمان إلى أن وزارة التعليم تدرك التحديات التي تواجهها المملكة، وتعمل على تجاوزها من خلال المبادرات والبرامج التي تقوم بها الوزارة.

من جانبه أبدى عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف الدكتور جهاد بن فيصل العمري، سرور منسوبي الكلية باستضافة جامعة الطائف لأعضاء لجنة كليات الحاسب في الجامعات السعودية في اجتماعهم التاسع.

إلى ذلك، أوصت اللجنة في ختام اجتماعها بالموافقة على استضافة جامعة الطائف للمؤتمر الوطني الرابع لكليات الحاسب والمعلومات في الجامعات السعودية في شهر فبراير 2020م، كما أوصت عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف بإعداد مقترح لكيفية تنفيذ مسابقة أمن المعلومات، وعميد كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات بجامعة جازان، بإعداد مقترح لكيفية تنفيذ مسابقة تعديل الألعاب، وعرض المقترحين خلال اجتماع اللجنة القادم.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فرعية تضم خمسة من عمداء كليات الحاسب، لتقديم مقترح حول إجراء دراسة عن المشهد التقني في السوق السعودي، وتحديد آليات الدراسة.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
08:18 PM

"زمان": الصناعات الرقمية أساس التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة

خلال استضافة جامعة الطائف لاجتماع لجنة كليات الحاسب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أكد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، ضرورة التخطيط والعمل لتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجه المملكة، مشدداً على أن تقنية المعلومات والذكاء الصناعي والبرمجة وجميع أنواع الصناعات الرقمية ركن أساسي في عملية التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار مدير جامعة الطائف، خلال لقائه أعضاء لجنة كليات الحاسب في الجامعات السعودية، إلى ضرورة الاعتماد على المقدرات الوطنية في مجال التقنية، موضحاً أن كل الاتفاقيات التي عقدتها المملكة مؤخراً كانت تركز على توطين التقنية، وإعداد أجيال جديدة من أبناء الوطن مؤسسين بشكل جيد في مجال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، لتجهيزهم ليس لسوق العمل فقط بل وللاستمرار في التعلم.

ولفت الدكتور زمان إلى أن وزارة التعليم تدرك التحديات التي تواجهها المملكة، وتعمل على تجاوزها من خلال المبادرات والبرامج التي تقوم بها الوزارة.

من جانبه أبدى عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف الدكتور جهاد بن فيصل العمري، سرور منسوبي الكلية باستضافة جامعة الطائف لأعضاء لجنة كليات الحاسب في الجامعات السعودية في اجتماعهم التاسع.

إلى ذلك، أوصت اللجنة في ختام اجتماعها بالموافقة على استضافة جامعة الطائف للمؤتمر الوطني الرابع لكليات الحاسب والمعلومات في الجامعات السعودية في شهر فبراير 2020م، كما أوصت عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف بإعداد مقترح لكيفية تنفيذ مسابقة أمن المعلومات، وعميد كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات بجامعة جازان، بإعداد مقترح لكيفية تنفيذ مسابقة تعديل الألعاب، وعرض المقترحين خلال اجتماع اللجنة القادم.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فرعية تضم خمسة من عمداء كليات الحاسب، لتقديم مقترح حول إجراء دراسة عن المشهد التقني في السوق السعودي، وتحديد آليات الدراسة.

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