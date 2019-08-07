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"الصحة": مركز متخصص لإنقاذ المصابين بالأزمات القلبية في مكة المكرّمة

إجراء ٣١١ عملية قلب تخصصية للحجاج في مدينة الملك عبدالله الطبية

نجحت "الصحة" ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة، في اجراء ١٥ عملية قلب مفتوح للحجاج خلال موسم حج هذا العام، ضمن جهود "الصحة" وخدماتها الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام في كل المدن الطبية والمستشفيات في مناطق الحج.

وتجري "الصحة"، وبشكل يومي، عمليات قلب تخصصية في مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية التي تعد من أبرز المرافق الصحية في منطقة مكة المكرّمة، والتي تلعب دوراً حيوياً مهماً في توفير الرعاية المتخصصة.

ومنذ بداية شهر ذي القعدة لهذا العام حتى الرابع من ذي الحجة الجاري؛ أجرت "الصحة" في مدينة الملك عبدالله الطبية وحدها؛ ٢٩٦ عملية قسطرة قلبية و١٥عملية قلب مفتوح.

وبيّنت الصحة أن العمليات التخصصية تجرى في مركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية الذي يعد من أبرز المراكز في المدينة الطبية ويقدم نطاقاً متكاملاً من الخدمات السريرية في مجال أمراض وجراحة القلب؛ وفقاً للمعايير العالمية، يوفرها فريق متخصص من الاستشاريين والجراحين ذوي التدريب النادر والمعتمد في أكبر مراكز القلب العالمية، بمساندة طاقم تمريضي من ذوي التدريب والمهارات في تمريض القلب.

ويعد مركـز القلـب المركـزَ الرئيس الذي يستقبل حالات القلـب من الحجاج التـي تحتاج إلى تدخل؛ سواء بالقسـطرة القلبيـة أو الجراحة، ويتم قبول حالات الرعاية القلبية كافة؛ وذلك بالتنسيق الفعال بين المدينة ومستشفيات المشاعر والعاصمة المقدّسة كافة، لقبول وتحويل الحالات بأسرع وقت، بالتعاون مع الإخلاء الجوي للهلال الأحمر؛ حيث يتم نقل الحجاج المرضى من المشاعر إلى المدينة الطبية تفادياً للزحام وتأخير الحالات العاجلة.

ويتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية لأمراض القلب عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح، إضافة إلى عديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب؛ من زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن إضافة إلى تقديم الجراحة لمرضى الشريان التاجي، صمام القلب، تضخم الشريان الأورطي والتشريح، أورام القلب، عدم انتظام دقات القلب، فشل عضلة القلب، متلازمة مارفان وعدد من الحالات الأخرى الأقل شيوعاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": مركز متخصص لإنقاذ المصابين بالأزمات القلبية في مكة المكرّمة
سبق

نجحت "الصحة" ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة، في اجراء ١٥ عملية قلب مفتوح للحجاج خلال موسم حج هذا العام، ضمن جهود "الصحة" وخدماتها الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام في كل المدن الطبية والمستشفيات في مناطق الحج.

وتجري "الصحة"، وبشكل يومي، عمليات قلب تخصصية في مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية التي تعد من أبرز المرافق الصحية في منطقة مكة المكرّمة، والتي تلعب دوراً حيوياً مهماً في توفير الرعاية المتخصصة.

ومنذ بداية شهر ذي القعدة لهذا العام حتى الرابع من ذي الحجة الجاري؛ أجرت "الصحة" في مدينة الملك عبدالله الطبية وحدها؛ ٢٩٦ عملية قسطرة قلبية و١٥عملية قلب مفتوح.

وبيّنت الصحة أن العمليات التخصصية تجرى في مركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية الذي يعد من أبرز المراكز في المدينة الطبية ويقدم نطاقاً متكاملاً من الخدمات السريرية في مجال أمراض وجراحة القلب؛ وفقاً للمعايير العالمية، يوفرها فريق متخصص من الاستشاريين والجراحين ذوي التدريب النادر والمعتمد في أكبر مراكز القلب العالمية، بمساندة طاقم تمريضي من ذوي التدريب والمهارات في تمريض القلب.

ويعد مركـز القلـب المركـزَ الرئيس الذي يستقبل حالات القلـب من الحجاج التـي تحتاج إلى تدخل؛ سواء بالقسـطرة القلبيـة أو الجراحة، ويتم قبول حالات الرعاية القلبية كافة؛ وذلك بالتنسيق الفعال بين المدينة ومستشفيات المشاعر والعاصمة المقدّسة كافة، لقبول وتحويل الحالات بأسرع وقت، بالتعاون مع الإخلاء الجوي للهلال الأحمر؛ حيث يتم نقل الحجاج المرضى من المشاعر إلى المدينة الطبية تفادياً للزحام وتأخير الحالات العاجلة.

ويتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية لأمراض القلب عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح، إضافة إلى عديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب؛ من زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن إضافة إلى تقديم الجراحة لمرضى الشريان التاجي، صمام القلب، تضخم الشريان الأورطي والتشريح، أورام القلب، عدم انتظام دقات القلب، فشل عضلة القلب، متلازمة مارفان وعدد من الحالات الأخرى الأقل شيوعاً.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
12:04 PM

"الصحة": مركز متخصص لإنقاذ المصابين بالأزمات القلبية في مكة المكرّمة

إجراء ٣١١ عملية قلب تخصصية للحجاج في مدينة الملك عبدالله الطبية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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نجحت "الصحة" ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة، في اجراء ١٥ عملية قلب مفتوح للحجاج خلال موسم حج هذا العام، ضمن جهود "الصحة" وخدماتها الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام في كل المدن الطبية والمستشفيات في مناطق الحج.

وتجري "الصحة"، وبشكل يومي، عمليات قلب تخصصية في مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية التي تعد من أبرز المرافق الصحية في منطقة مكة المكرّمة، والتي تلعب دوراً حيوياً مهماً في توفير الرعاية المتخصصة.

ومنذ بداية شهر ذي القعدة لهذا العام حتى الرابع من ذي الحجة الجاري؛ أجرت "الصحة" في مدينة الملك عبدالله الطبية وحدها؛ ٢٩٦ عملية قسطرة قلبية و١٥عملية قلب مفتوح.

وبيّنت الصحة أن العمليات التخصصية تجرى في مركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية الذي يعد من أبرز المراكز في المدينة الطبية ويقدم نطاقاً متكاملاً من الخدمات السريرية في مجال أمراض وجراحة القلب؛ وفقاً للمعايير العالمية، يوفرها فريق متخصص من الاستشاريين والجراحين ذوي التدريب النادر والمعتمد في أكبر مراكز القلب العالمية، بمساندة طاقم تمريضي من ذوي التدريب والمهارات في تمريض القلب.

ويعد مركـز القلـب المركـزَ الرئيس الذي يستقبل حالات القلـب من الحجاج التـي تحتاج إلى تدخل؛ سواء بالقسـطرة القلبيـة أو الجراحة، ويتم قبول حالات الرعاية القلبية كافة؛ وذلك بالتنسيق الفعال بين المدينة ومستشفيات المشاعر والعاصمة المقدّسة كافة، لقبول وتحويل الحالات بأسرع وقت، بالتعاون مع الإخلاء الجوي للهلال الأحمر؛ حيث يتم نقل الحجاج المرضى من المشاعر إلى المدينة الطبية تفادياً للزحام وتأخير الحالات العاجلة.

ويتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية لأمراض القلب عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح، إضافة إلى عديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب؛ من زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن إضافة إلى تقديم الجراحة لمرضى الشريان التاجي، صمام القلب، تضخم الشريان الأورطي والتشريح، أورام القلب، عدم انتظام دقات القلب، فشل عضلة القلب، متلازمة مارفان وعدد من الحالات الأخرى الأقل شيوعاً.

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