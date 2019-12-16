تعليقًا على بيان مزور نسب لاتحاد كرة القدم السعودي، بشأن لقب "العالمي" لنادي النصر، يرى الكاتب الصحفي خالد السليمان أن ألقاب أنديتنا وهمية وبلا إنجازات مستمرة، بعكس الألقاب القديمة المعروفة. بيان مزور وفي مقاله "ألقاب أنديتنا.. حقيقية أم وهمية!" بصحيفة "عكاظ"، يقول : "تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أمس صورة بيان مزور نسب لاتحاد كرة القدم السعودي منعه استخدام وتداول ونشر لقب (العالمي) الذي اكتسبه فريق النصر السعودي بعد مشاركته في أول بطولة لأندية العالم عام 2000، وأصبح من الصفات المرتبطة به في الأوساط الرياضية والإعلامية والجماهيرية داخل وخارج المملكة!". لكل نادٍ عدة ألقاب ويعلق السليمان قائلاً: "طبعًا.. كان بديهيًا أن البيان مزور، فاتحاد كرة القدم لا يملك صلاحية ولا سلطة مثل هذا المنع، لكن المسألة تسلط الضوء على ظاهرة أكاد لا أجد لها مثيلاً سوى في الرياضة السعودية وإعلامها الرياضي، وهي هوس الألقاب وتنازعها، فأشهر أندية العالم تمتلك ألقابًا فردية لا ينازعها فيها أحد، لكن عندنا لكل نادٍ عدة ألقاب وبعضها يتم التنازع عليه وكأن قيمة هذه الأندية في ألقابها لا تاريخ وسجلات إنجازاتها!". النصر فارس نجد ثم يرصد السليمان الألقاب القديمة التي عرفت بها الأندية ويقول: "منذ عرفت الرياضة السعودية والهلال الموج الأزرق والنصر فارس نجد والاتحاد العميد والأهلي الملكي والشباب الشيخ والاتفاق فارس الدهناء، وكانت ألقابًا رسخت في أذهان الجماهير وسطور الإعلاميين، حتى جاءت موجة جديدة من اختراعات الألقاب وكأنها بطولات أخرى يتم التنافس على تحقيقها، وساهم في بروزها الإعلام الذي تحكمه ميول بعض منتسبيه أكثر من مهنيتهم!". ألقاب حبر على ورق وينهي الكاتب قائلاً: "معظم ألقاب أنديتنا حبر على ورق، ولا ترتبط بإنجازات مستمرة تستمد منها استدامتها!".

بعد "واقعة العالمي".. "السليمان": ألقاب أنديتنا وهمية وبلا إنجازات أيمن حسن سبق 2019-12-16 تعليقًا على بيان مزور نسب لاتحاد كرة القدم السعودي، بشأن لقب "العالمي" لنادي النصر، يرى الكاتب الصحفي خالد السليمان أن ألقاب أنديتنا وهمية وبلا إنجازات مستمرة، بعكس الألقاب القديمة المعروفة.





بيان مزور





وفي مقاله "ألقاب أنديتنا.. حقيقية أم وهمية!" بصحيفة "عكاظ"، يقول : "تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أمس صورة بيان مزور نسب لاتحاد كرة القدم السعودي منعه استخدام وتداول ونشر لقب (العالمي) الذي اكتسبه فريق النصر السعودي بعد مشاركته في أول بطولة لأندية العالم عام 2000، وأصبح من الصفات المرتبطة به في الأوساط الرياضية والإعلامية والجماهيرية داخل وخارج المملكة!".





لكل نادٍ عدة ألقاب





ويعلق السليمان قائلاً: "طبعًا.. كان بديهيًا أن البيان مزور، فاتحاد كرة القدم لا يملك صلاحية ولا سلطة مثل هذا المنع، لكن المسألة تسلط الضوء على ظاهرة أكاد لا أجد لها مثيلاً سوى في الرياضة السعودية وإعلامها الرياضي، وهي هوس الألقاب وتنازعها، فأشهر أندية العالم تمتلك ألقابًا فردية لا ينازعها فيها أحد، لكن عندنا لكل نادٍ عدة ألقاب وبعضها يتم التنازع عليه وكأن قيمة هذه الأندية في ألقابها لا تاريخ وسجلات إنجازاتها!".





النصر فارس نجد



ثم يرصد السليمان الألقاب القديمة التي عرفت بها الأندية ويقول: "منذ عرفت الرياضة السعودية والهلال الموج الأزرق والنصر فارس نجد والاتحاد العميد والأهلي الملكي والشباب الشيخ والاتفاق فارس الدهناء، وكانت ألقابًا رسخت في أذهان الجماهير وسطور الإعلاميين، حتى جاءت موجة جديدة من اختراعات الألقاب وكأنها بطولات أخرى يتم التنافس على تحقيقها، وساهم في بروزها الإعلام الذي تحكمه ميول بعض منتسبيه أكثر من مهنيتهم!".



ألقاب حبر على ورق



وينهي الكاتب قائلاً: "معظم ألقاب أنديتنا حبر على ورق، ولا ترتبط بإنجازات مستمرة تستمد منها استدامتها!".

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 03:16 PM

بعد "واقعة العالمي".. "السليمان": ألقاب أنديتنا وهمية وبلا إنجازات قال: منذ عرفت الرياضية الهلال هو الموج الأزرق والنصر فارس نجد





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تعليقًا على بيان مزور نسب لاتحاد كرة القدم السعودي، بشأن لقب "العالمي" لنادي النصر، يرى الكاتب الصحفي خالد السليمان أن ألقاب أنديتنا وهمية وبلا إنجازات مستمرة، بعكس الألقاب القديمة المعروفة.





بيان مزور





وفي مقاله "ألقاب أنديتنا.. حقيقية أم وهمية!" بصحيفة "عكاظ"، يقول : "تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أمس صورة بيان مزور نسب لاتحاد كرة القدم السعودي منعه استخدام وتداول ونشر لقب (العالمي) الذي اكتسبه فريق النصر السعودي بعد مشاركته في أول بطولة لأندية العالم عام 2000، وأصبح من الصفات المرتبطة به في الأوساط الرياضية والإعلامية والجماهيرية داخل وخارج المملكة!".





لكل نادٍ عدة ألقاب





ويعلق السليمان قائلاً: "طبعًا.. كان بديهيًا أن البيان مزور، فاتحاد كرة القدم لا يملك صلاحية ولا سلطة مثل هذا المنع، لكن المسألة تسلط الضوء على ظاهرة أكاد لا أجد لها مثيلاً سوى في الرياضة السعودية وإعلامها الرياضي، وهي هوس الألقاب وتنازعها، فأشهر أندية العالم تمتلك ألقابًا فردية لا ينازعها فيها أحد، لكن عندنا لكل نادٍ عدة ألقاب وبعضها يتم التنازع عليه وكأن قيمة هذه الأندية في ألقابها لا تاريخ وسجلات إنجازاتها!".





النصر فارس نجد



ثم يرصد السليمان الألقاب القديمة التي عرفت بها الأندية ويقول: "منذ عرفت الرياضة السعودية والهلال الموج الأزرق والنصر فارس نجد والاتحاد العميد والأهلي الملكي والشباب الشيخ والاتفاق فارس الدهناء، وكانت ألقابًا رسخت في أذهان الجماهير وسطور الإعلاميين، حتى جاءت موجة جديدة من اختراعات الألقاب وكأنها بطولات أخرى يتم التنافس على تحقيقها، وساهم في بروزها الإعلام الذي تحكمه ميول بعض منتسبيه أكثر من مهنيتهم!".



ألقاب حبر على ورق



وينهي الكاتب قائلاً: "معظم ألقاب أنديتنا حبر على ورق، ولا ترتبط بإنجازات مستمرة تستمد منها استدامتها!".