"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح نشطة على الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية مُمطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى السابعة مساءً، "مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والمندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها".
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية مُمطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى السابعة مساءً، "مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والمندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها".
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية مُمطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى السابعة مساءً، "مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والمندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها".
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية مُمطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى السابعة مساءً، "مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والمندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها".