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"البيئة" تعلّق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتي

بعد إعلان منظمة الصحة إصابتها بحمى الوادي المتصدع

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، عن تعليق واردات المملكة من المواشي الحية من جمهورية السودان، بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع (RVF) في جمهورية السودان، إضافة إلى تعليق استيراد المواشي الحية من جمهورية جيبوتي، بعد ثبوت وجود عينات إيجابية في إحدى الشحنات المرسلة إلى المملكة، والتي تم رفض فسحها ودخولها للمملكة.

وبيّنت الوزارة أن تعليق الواردات تم فور إعلان المنظمة ظهور الإصابات في السودان، كما أكدت الوزارة أنها رفعت مستوى إجراءاتها الاحترازية في المحاجر، كما رفعت حالة التأهب للفرق البيطرية في كل المناطق بالمملكة، إضافة إلى أعمال التوعية والإرشاد البيطري. إضافة إلى ذلك أوضحت الوزارة أنها بدأت التنسيق مباشرة لتقييم الوضع الراهن داخل المملكة مع وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومع الدول المجاورة، واستمرار التنسيق مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

ودعت الوزارة كل من لهم علاقة بتربية المواشي إلى الاتصال بمباشرة بالهاتف المجاني ٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠ في حال الاشتباه بأي إصابة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة استيراد المواشي السودان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تعلّق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتي
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، عن تعليق واردات المملكة من المواشي الحية من جمهورية السودان، بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع (RVF) في جمهورية السودان، إضافة إلى تعليق استيراد المواشي الحية من جمهورية جيبوتي، بعد ثبوت وجود عينات إيجابية في إحدى الشحنات المرسلة إلى المملكة، والتي تم رفض فسحها ودخولها للمملكة.

وبيّنت الوزارة أن تعليق الواردات تم فور إعلان المنظمة ظهور الإصابات في السودان، كما أكدت الوزارة أنها رفعت مستوى إجراءاتها الاحترازية في المحاجر، كما رفعت حالة التأهب للفرق البيطرية في كل المناطق بالمملكة، إضافة إلى أعمال التوعية والإرشاد البيطري. إضافة إلى ذلك أوضحت الوزارة أنها بدأت التنسيق مباشرة لتقييم الوضع الراهن داخل المملكة مع وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومع الدول المجاورة، واستمرار التنسيق مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

ودعت الوزارة كل من لهم علاقة بتربية المواشي إلى الاتصال بمباشرة بالهاتف المجاني ٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠ في حال الاشتباه بأي إصابة.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
02:27 PM

"البيئة" تعلّق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتي

بعد إعلان منظمة الصحة إصابتها بحمى الوادي المتصدع

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مسلّم الهواملة - الرياض
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4,873

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، عن تعليق واردات المملكة من المواشي الحية من جمهورية السودان، بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع (RVF) في جمهورية السودان، إضافة إلى تعليق استيراد المواشي الحية من جمهورية جيبوتي، بعد ثبوت وجود عينات إيجابية في إحدى الشحنات المرسلة إلى المملكة، والتي تم رفض فسحها ودخولها للمملكة.

وبيّنت الوزارة أن تعليق الواردات تم فور إعلان المنظمة ظهور الإصابات في السودان، كما أكدت الوزارة أنها رفعت مستوى إجراءاتها الاحترازية في المحاجر، كما رفعت حالة التأهب للفرق البيطرية في كل المناطق بالمملكة، إضافة إلى أعمال التوعية والإرشاد البيطري. إضافة إلى ذلك أوضحت الوزارة أنها بدأت التنسيق مباشرة لتقييم الوضع الراهن داخل المملكة مع وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومع الدول المجاورة، واستمرار التنسيق مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

ودعت الوزارة كل من لهم علاقة بتربية المواشي إلى الاتصال بمباشرة بالهاتف المجاني ٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠ في حال الاشتباه بأي إصابة.

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