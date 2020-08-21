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"خيرات" تُوَزّع 480 كجم لحوم على 60 أسرة

ضمن مشروع استقبال لحوم الأضاحي وتوزيعها

نفّذت جمعية "خيرات"، التي ترعى "سبق" أنشطتها إعلاميًّا، مشروع استقبال لحوم الأضاحي وتوزيعها على مستفيدي الجمعية خلال أيام العيد؛ بدءًا من اليوم الأول حتى مساء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت "خيرات" قد أعلنت عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن مشروع استقبال لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأسر المستفيدة لديها؛ حيث تم جمع ٤٨٠ كيلوجرامًا من اللحوم، استفادت منها ٦٠ أسرة من الأسر المسجلة لدى الجمعية والأكثر احتياجًا.

جاء ذلك سعيًا لتلبية الاحتياجات اللازمة لهذه الأسر في الأيام الطيبة.

وأعدت الجمعية أكثر من خمس سيارات وخصصت ستة أشخاص لعمليات التوزيع؛ مما أسهم في سرعة حفظ وتوزيع اللحوم على المستفيدين في وقت قياسي وبجودة عالية.

وتُعنى "خيرات" بحفظ النعم، بالإضافة إلى نشر ثقافة حفظ الطعام من الهدر، وتحفيز فئات المجتمع على العمل التطوعي، وعُرفت بتعدد مشاريعها طوال السنة؛ حيث تؤكد الجمعية أنها تهدف إلى تنويع مشاريعها الخيرية وفي المواسم التي تضاعف فيها الحسنات.

وتدعم الجمعية الأسرَ المحتاجة والمستفيدة المسجلة لديها عبر آلية منظمة؛ في ظل اهتمامها بهذه الشريحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خيرات" تُوَزّع 480 كجم لحوم على 60 أسرة
سبق

نفّذت جمعية "خيرات"، التي ترعى "سبق" أنشطتها إعلاميًّا، مشروع استقبال لحوم الأضاحي وتوزيعها على مستفيدي الجمعية خلال أيام العيد؛ بدءًا من اليوم الأول حتى مساء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت "خيرات" قد أعلنت عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن مشروع استقبال لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأسر المستفيدة لديها؛ حيث تم جمع ٤٨٠ كيلوجرامًا من اللحوم، استفادت منها ٦٠ أسرة من الأسر المسجلة لدى الجمعية والأكثر احتياجًا.

جاء ذلك سعيًا لتلبية الاحتياجات اللازمة لهذه الأسر في الأيام الطيبة.

وأعدت الجمعية أكثر من خمس سيارات وخصصت ستة أشخاص لعمليات التوزيع؛ مما أسهم في سرعة حفظ وتوزيع اللحوم على المستفيدين في وقت قياسي وبجودة عالية.

وتُعنى "خيرات" بحفظ النعم، بالإضافة إلى نشر ثقافة حفظ الطعام من الهدر، وتحفيز فئات المجتمع على العمل التطوعي، وعُرفت بتعدد مشاريعها طوال السنة؛ حيث تؤكد الجمعية أنها تهدف إلى تنويع مشاريعها الخيرية وفي المواسم التي تضاعف فيها الحسنات.

وتدعم الجمعية الأسرَ المحتاجة والمستفيدة المسجلة لديها عبر آلية منظمة؛ في ظل اهتمامها بهذه الشريحة.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
02:02 PM

"خيرات" تُوَزّع 480 كجم لحوم على 60 أسرة

ضمن مشروع استقبال لحوم الأضاحي وتوزيعها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت جمعية "خيرات"، التي ترعى "سبق" أنشطتها إعلاميًّا، مشروع استقبال لحوم الأضاحي وتوزيعها على مستفيدي الجمعية خلال أيام العيد؛ بدءًا من اليوم الأول حتى مساء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت "خيرات" قد أعلنت عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن مشروع استقبال لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأسر المستفيدة لديها؛ حيث تم جمع ٤٨٠ كيلوجرامًا من اللحوم، استفادت منها ٦٠ أسرة من الأسر المسجلة لدى الجمعية والأكثر احتياجًا.

جاء ذلك سعيًا لتلبية الاحتياجات اللازمة لهذه الأسر في الأيام الطيبة.

وأعدت الجمعية أكثر من خمس سيارات وخصصت ستة أشخاص لعمليات التوزيع؛ مما أسهم في سرعة حفظ وتوزيع اللحوم على المستفيدين في وقت قياسي وبجودة عالية.

وتُعنى "خيرات" بحفظ النعم، بالإضافة إلى نشر ثقافة حفظ الطعام من الهدر، وتحفيز فئات المجتمع على العمل التطوعي، وعُرفت بتعدد مشاريعها طوال السنة؛ حيث تؤكد الجمعية أنها تهدف إلى تنويع مشاريعها الخيرية وفي المواسم التي تضاعف فيها الحسنات.

وتدعم الجمعية الأسرَ المحتاجة والمستفيدة المسجلة لديها عبر آلية منظمة؛ في ظل اهتمامها بهذه الشريحة.

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