النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أبو الغيط" يشكر السعودية على الإدارة الحكيمة لدفة العمل العربي المشترك

أعلن تكليفه بإعداد مشروع ملحق للانعقاد الدوري للقمة التنموية الاقتصادية

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط؛ أن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين، كلّفه بإعداد مشروع ملحق للانعقاد الدوري للقمة التنموية الاقتصادية، مرة كل أربع سنوات، بالتزامن مع القمة العادية، وعرضه على القمة العربية العادية القادمة.

جاء ذلك الإعلان في أثناء كلمته خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الـ 30، أمس.

وقال "أبو الغيط"؛ إنه يود إحاطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بأن اجتماع المندوبين الدائمين التحضيري للقمة، الذي عُقد أمس الأول، توصل إلى صيغة مشروع قرار بشأن تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية.

وأضاف: تتضمن الصيغة الموافقة على تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية، مرة كل أربعة أعوام، على أن يتم تطبيق هذا التزامن بعد انعقاد الدورة الخامسة للقمة التنموية الاقتصادية، في موريتانيا عام 2023، منوهاً بعقد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، قبل شهرين في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتوجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالشكر العميق إلى المملكة العربية السعودية، على رئاستها الدورة السابقة للقمة العربية "قمة القدس"، وعلى الإدارة الحكيمة لدفة العمل العربي المشترك، طوال العام المنصرم.

ووجّه التهنئة إلى الجمهورية التونسية، لتوليها رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، متمنياً لها التوفيق والنجاح.

الملك سلمان في تونس القمة العربية الـ30 قمة تونس القمة العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أبو الغيط" يشكر السعودية على الإدارة الحكيمة لدفة العمل العربي المشترك
سبق

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط؛ أن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين، كلّفه بإعداد مشروع ملحق للانعقاد الدوري للقمة التنموية الاقتصادية، مرة كل أربع سنوات، بالتزامن مع القمة العادية، وعرضه على القمة العربية العادية القادمة.

جاء ذلك الإعلان في أثناء كلمته خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الـ 30، أمس.

وقال "أبو الغيط"؛ إنه يود إحاطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بأن اجتماع المندوبين الدائمين التحضيري للقمة، الذي عُقد أمس الأول، توصل إلى صيغة مشروع قرار بشأن تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية.

وأضاف: تتضمن الصيغة الموافقة على تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية، مرة كل أربعة أعوام، على أن يتم تطبيق هذا التزامن بعد انعقاد الدورة الخامسة للقمة التنموية الاقتصادية، في موريتانيا عام 2023، منوهاً بعقد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، قبل شهرين في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتوجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالشكر العميق إلى المملكة العربية السعودية، على رئاستها الدورة السابقة للقمة العربية "قمة القدس"، وعلى الإدارة الحكيمة لدفة العمل العربي المشترك، طوال العام المنصرم.

ووجّه التهنئة إلى الجمهورية التونسية، لتوليها رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، متمنياً لها التوفيق والنجاح.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
01:18 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
07:33 AM

"أبو الغيط" يشكر السعودية على الإدارة الحكيمة لدفة العمل العربي المشترك

أعلن تكليفه بإعداد مشروع ملحق للانعقاد الدوري للقمة التنموية الاقتصادية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
0
1,915

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط؛ أن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين، كلّفه بإعداد مشروع ملحق للانعقاد الدوري للقمة التنموية الاقتصادية، مرة كل أربع سنوات، بالتزامن مع القمة العادية، وعرضه على القمة العربية العادية القادمة.

جاء ذلك الإعلان في أثناء كلمته خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الـ 30، أمس.

وقال "أبو الغيط"؛ إنه يود إحاطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بأن اجتماع المندوبين الدائمين التحضيري للقمة، الذي عُقد أمس الأول، توصل إلى صيغة مشروع قرار بشأن تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية.

وأضاف: تتضمن الصيغة الموافقة على تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية، مرة كل أربعة أعوام، على أن يتم تطبيق هذا التزامن بعد انعقاد الدورة الخامسة للقمة التنموية الاقتصادية، في موريتانيا عام 2023، منوهاً بعقد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، قبل شهرين في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتوجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالشكر العميق إلى المملكة العربية السعودية، على رئاستها الدورة السابقة للقمة العربية "قمة القدس"، وعلى الإدارة الحكيمة لدفة العمل العربي المشترك، طوال العام المنصرم.

ووجّه التهنئة إلى الجمهورية التونسية، لتوليها رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، متمنياً لها التوفيق والنجاح.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,872
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,144
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,033
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,851

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف
المستحيل.. ليس اتحاديًّا

المستحيل.. ليس اتحاديًّا

وحيد بغدادي
تحت الرماد وميض نار

تحت الرماد وميض نار

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة