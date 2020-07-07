النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كبرت الجريمة أم صغرت "الهيئة" لها بالمرصاد.. ما خطورة الفساد على التنمية؟

تقوم بدور حيوي في صيانة المال العام من الإهدار

تستمر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في ضبط الفاسدين والمستغلين لصلاحيات وظائفهم العامة في تحقيق مكاسب شخصية، تقوم على إهدار المال العام، والخروج به عن الغايات المقررة له في تحقيق التنمية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين السعوديين، ولكن يلفت الانتباه في القضايا الـ 105 التي باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وأعلنت عن بعضها أمس، تفاوت مستوى الانحرافات والجرائم المضبوطة، فنجد من بينها تورط ثلاثة موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء في الحصول على رشوة بقيمة 535 ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية.

ونجد ما هو أقل في مستوى الجرم من تلك القضية، توقيف ضابط برتبة عميد شرطة؛ لاستغلال نفوذه الوظيفي والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية، بطريقة غير نظامية أثناء منع التجوّل بين المناطق والمدن، للحد من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي يؤكد أن الجريمة سواء كبرت أم صغرت فالهيئة لها بالمرصاد، ولن تتهاون مع جرائم الفساد المالي والإداري، كما يؤكد أن سطوة الهيئة ستطول كل من ارتكب جريمة اعتداء على المال العالم، أو الوظيفة العامة، واستغل منصبه أو علاقاته في التربح والإضرار بالخطط التنموية للدولة.

ويجمع خبراء الاقتصاد والتنمية، على أن الفساد عدو التنمية الأول، وأن الفساد والتنمية لا يجتمعان أبداً في منظومة اقتصادية واحدة، ويتسبب في مخاطر كبيرة على اقتصاد الدولة ومواطنيها، فالفساد يقلل من الاستثمار الخارجي والتدفقات المالية المرجوة منه، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر ورفع تكاليف المعيشة، واستنزاف الموارد الطبيعية وتدمير الأنظمة البيئية، وتقليل النمو الاقتصادي وتحويل إنفاق الحكومات من الأنشطة الأكثر إنتاجية إلى الأنشطة الأقل إنتاجية، وقضية موظفين شركة الكهرباء مثال على ذلك، فتقاضيهم رشوة كان لقاء قبول منتجات الشركة الفرنسية، وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات رغم عدم وجود حاجة فعلية إليها.

ولا تقتصر مخاطر الفساد على ما سبق، فالفساد يؤدي إلى تزايد معدلات البطالة، ويحد من فرص المنافسة من خلال سيطرة الفاسدين على العقود والمناقصات بعيداً عن استيفاء الشروط اللازمة لترسية العقود عليهم، ويضر الفساد بالاستقرار المالي للدولة، ويخرج بالإنفاق العام عن البنود المخصصة له، فيحرم المواطنين من الخدمات، كما يؤثر الفساد في إنتاجية أي قطاع يبتلى به، فلا تعطى الأولوية لإنتاج أو جودة ويمرر كل شيء نظير حصول الفاسد على العمولات التي تقاضاها، وكل هذه المخاطر وغيرها تجسّد مدى الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في صيانة المال العام والوظيفة العامة من الانحراف والإضرار بمصالح الدولة ومواطنيها.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كبرت الجريمة أم صغرت "الهيئة" لها بالمرصاد.. ما خطورة الفساد على التنمية؟
سبق

تستمر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في ضبط الفاسدين والمستغلين لصلاحيات وظائفهم العامة في تحقيق مكاسب شخصية، تقوم على إهدار المال العام، والخروج به عن الغايات المقررة له في تحقيق التنمية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين السعوديين، ولكن يلفت الانتباه في القضايا الـ 105 التي باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وأعلنت عن بعضها أمس، تفاوت مستوى الانحرافات والجرائم المضبوطة، فنجد من بينها تورط ثلاثة موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء في الحصول على رشوة بقيمة 535 ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية.

ونجد ما هو أقل في مستوى الجرم من تلك القضية، توقيف ضابط برتبة عميد شرطة؛ لاستغلال نفوذه الوظيفي والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية، بطريقة غير نظامية أثناء منع التجوّل بين المناطق والمدن، للحد من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي يؤكد أن الجريمة سواء كبرت أم صغرت فالهيئة لها بالمرصاد، ولن تتهاون مع جرائم الفساد المالي والإداري، كما يؤكد أن سطوة الهيئة ستطول كل من ارتكب جريمة اعتداء على المال العالم، أو الوظيفة العامة، واستغل منصبه أو علاقاته في التربح والإضرار بالخطط التنموية للدولة.

ويجمع خبراء الاقتصاد والتنمية، على أن الفساد عدو التنمية الأول، وأن الفساد والتنمية لا يجتمعان أبداً في منظومة اقتصادية واحدة، ويتسبب في مخاطر كبيرة على اقتصاد الدولة ومواطنيها، فالفساد يقلل من الاستثمار الخارجي والتدفقات المالية المرجوة منه، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر ورفع تكاليف المعيشة، واستنزاف الموارد الطبيعية وتدمير الأنظمة البيئية، وتقليل النمو الاقتصادي وتحويل إنفاق الحكومات من الأنشطة الأكثر إنتاجية إلى الأنشطة الأقل إنتاجية، وقضية موظفين شركة الكهرباء مثال على ذلك، فتقاضيهم رشوة كان لقاء قبول منتجات الشركة الفرنسية، وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات رغم عدم وجود حاجة فعلية إليها.

ولا تقتصر مخاطر الفساد على ما سبق، فالفساد يؤدي إلى تزايد معدلات البطالة، ويحد من فرص المنافسة من خلال سيطرة الفاسدين على العقود والمناقصات بعيداً عن استيفاء الشروط اللازمة لترسية العقود عليهم، ويضر الفساد بالاستقرار المالي للدولة، ويخرج بالإنفاق العام عن البنود المخصصة له، فيحرم المواطنين من الخدمات، كما يؤثر الفساد في إنتاجية أي قطاع يبتلى به، فلا تعطى الأولوية لإنتاج أو جودة ويمرر كل شيء نظير حصول الفاسد على العمولات التي تقاضاها، وكل هذه المخاطر وغيرها تجسّد مدى الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في صيانة المال العام والوظيفة العامة من الانحراف والإضرار بمصالح الدولة ومواطنيها.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
11:24 AM

كبرت الجريمة أم صغرت "الهيئة" لها بالمرصاد.. ما خطورة الفساد على التنمية؟

تقوم بدور حيوي في صيانة المال العام من الإهدار

A A A
محمد صبح - الرياض
2
919

تستمر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في ضبط الفاسدين والمستغلين لصلاحيات وظائفهم العامة في تحقيق مكاسب شخصية، تقوم على إهدار المال العام، والخروج به عن الغايات المقررة له في تحقيق التنمية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين السعوديين، ولكن يلفت الانتباه في القضايا الـ 105 التي باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وأعلنت عن بعضها أمس، تفاوت مستوى الانحرافات والجرائم المضبوطة، فنجد من بينها تورط ثلاثة موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء في الحصول على رشوة بقيمة 535 ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية.

ونجد ما هو أقل في مستوى الجرم من تلك القضية، توقيف ضابط برتبة عميد شرطة؛ لاستغلال نفوذه الوظيفي والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية، بطريقة غير نظامية أثناء منع التجوّل بين المناطق والمدن، للحد من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي يؤكد أن الجريمة سواء كبرت أم صغرت فالهيئة لها بالمرصاد، ولن تتهاون مع جرائم الفساد المالي والإداري، كما يؤكد أن سطوة الهيئة ستطول كل من ارتكب جريمة اعتداء على المال العالم، أو الوظيفة العامة، واستغل منصبه أو علاقاته في التربح والإضرار بالخطط التنموية للدولة.

ويجمع خبراء الاقتصاد والتنمية، على أن الفساد عدو التنمية الأول، وأن الفساد والتنمية لا يجتمعان أبداً في منظومة اقتصادية واحدة، ويتسبب في مخاطر كبيرة على اقتصاد الدولة ومواطنيها، فالفساد يقلل من الاستثمار الخارجي والتدفقات المالية المرجوة منه، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر ورفع تكاليف المعيشة، واستنزاف الموارد الطبيعية وتدمير الأنظمة البيئية، وتقليل النمو الاقتصادي وتحويل إنفاق الحكومات من الأنشطة الأكثر إنتاجية إلى الأنشطة الأقل إنتاجية، وقضية موظفين شركة الكهرباء مثال على ذلك، فتقاضيهم رشوة كان لقاء قبول منتجات الشركة الفرنسية، وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات رغم عدم وجود حاجة فعلية إليها.

ولا تقتصر مخاطر الفساد على ما سبق، فالفساد يؤدي إلى تزايد معدلات البطالة، ويحد من فرص المنافسة من خلال سيطرة الفاسدين على العقود والمناقصات بعيداً عن استيفاء الشروط اللازمة لترسية العقود عليهم، ويضر الفساد بالاستقرار المالي للدولة، ويخرج بالإنفاق العام عن البنود المخصصة له، فيحرم المواطنين من الخدمات، كما يؤثر الفساد في إنتاجية أي قطاع يبتلى به، فلا تعطى الأولوية لإنتاج أو جودة ويمرر كل شيء نظير حصول الفاسد على العمولات التي تقاضاها، وكل هذه المخاطر وغيرها تجسّد مدى الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في صيانة المال العام والوظيفة العامة من الانحراف والإضرار بمصالح الدولة ومواطنيها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,634
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,847
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,619
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,856

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة