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اليوم الوطني.. وزير الثقافة: 89 عاماً مشرقة ومزدهرة بعزائم الكبار

رفع التهنئة للقيادة والشعب السعودي بهذه المناسبة

رفع وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، باسمه واسم منسوبي القطاع الثقافي كافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.
وقال "ابن فرحان": في يوم الوطن، حيث تحتفل بلادنا باليوم الوطني الـ89 لتوحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- نستلهم مسيرة مجد خطها الأجداد وسار على دربهم الأحفاد.
وأضاف: 89 عاماً مضت مشرقة بعزائم الكبار في المملكة العربية السعودية عزائم أحالت الجغرافيا المعقدة وصعوبة العيش إلى بلد يشهد التنمية والتطور والرخاء ويحقق النجاحات على كل الأصعدة. ويبعث السلام والاستقرار والعطاء إلى كل المعمورة.
وأكد أن الشعب السعودي يستلهم في المناسبة الخالدة في قلوبهم، توحيد الملك المؤسس للقلوب، قبل أن ينجح في إتمام أعظم وحدة وطنية في القرن العشرين، وقوده الإخلاص والحب والعطاء لبلاده.
وأشار إلى ما شهدته المملكة من قفزات نوعية في تاريخها، وما تشهده المملكة اليوم في ظل العهد الزاخر بقيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين من تقدم وتطور يدفعان بوطننا إلى مستقبل أكثر ازدهاراً.
وأكد أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو المستقبل المنشود، نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وبدأت فعلياً في التقدم وفق رؤيتها الطموحة 2030، لتستمر مسيرة العطاء في وطن معطاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم الوطني.. وزير الثقافة: 89 عاماً مشرقة ومزدهرة بعزائم الكبار
سبق

رفع وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، باسمه واسم منسوبي القطاع الثقافي كافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.
وقال "ابن فرحان": في يوم الوطن، حيث تحتفل بلادنا باليوم الوطني الـ89 لتوحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- نستلهم مسيرة مجد خطها الأجداد وسار على دربهم الأحفاد.
وأضاف: 89 عاماً مضت مشرقة بعزائم الكبار في المملكة العربية السعودية عزائم أحالت الجغرافيا المعقدة وصعوبة العيش إلى بلد يشهد التنمية والتطور والرخاء ويحقق النجاحات على كل الأصعدة. ويبعث السلام والاستقرار والعطاء إلى كل المعمورة.
وأكد أن الشعب السعودي يستلهم في المناسبة الخالدة في قلوبهم، توحيد الملك المؤسس للقلوب، قبل أن ينجح في إتمام أعظم وحدة وطنية في القرن العشرين، وقوده الإخلاص والحب والعطاء لبلاده.
وأشار إلى ما شهدته المملكة من قفزات نوعية في تاريخها، وما تشهده المملكة اليوم في ظل العهد الزاخر بقيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين من تقدم وتطور يدفعان بوطننا إلى مستقبل أكثر ازدهاراً.
وأكد أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو المستقبل المنشود، نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وبدأت فعلياً في التقدم وفق رؤيتها الطموحة 2030، لتستمر مسيرة العطاء في وطن معطاء.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
07:09 PM

اليوم الوطني.. وزير الثقافة: 89 عاماً مشرقة ومزدهرة بعزائم الكبار

رفع التهنئة للقيادة والشعب السعودي بهذه المناسبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، باسمه واسم منسوبي القطاع الثقافي كافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.
وقال "ابن فرحان": في يوم الوطن، حيث تحتفل بلادنا باليوم الوطني الـ89 لتوحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- نستلهم مسيرة مجد خطها الأجداد وسار على دربهم الأحفاد.
وأضاف: 89 عاماً مضت مشرقة بعزائم الكبار في المملكة العربية السعودية عزائم أحالت الجغرافيا المعقدة وصعوبة العيش إلى بلد يشهد التنمية والتطور والرخاء ويحقق النجاحات على كل الأصعدة. ويبعث السلام والاستقرار والعطاء إلى كل المعمورة.
وأكد أن الشعب السعودي يستلهم في المناسبة الخالدة في قلوبهم، توحيد الملك المؤسس للقلوب، قبل أن ينجح في إتمام أعظم وحدة وطنية في القرن العشرين، وقوده الإخلاص والحب والعطاء لبلاده.
وأشار إلى ما شهدته المملكة من قفزات نوعية في تاريخها، وما تشهده المملكة اليوم في ظل العهد الزاخر بقيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين من تقدم وتطور يدفعان بوطننا إلى مستقبل أكثر ازدهاراً.
وأكد أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو المستقبل المنشود، نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وبدأت فعلياً في التقدم وفق رؤيتها الطموحة 2030، لتستمر مسيرة العطاء في وطن معطاء.

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