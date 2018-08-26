جامعة طيبة تستقبل أعضاء هيئة التدريس الجدد

بحضور عدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة

التقى رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني بأعضاء هيئة التدريس الجدد العائدين من الابتعاث والحاصلين على درجة الدكتوراه؛ وبحضور عدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة وذلك في قاعة المؤتمرات بالجامعة.

وبيّن رئيس الجامعة أهمية الدور الذي يقوم به عضو هيئة التدريس بالجامعة فهو الركيزة الأساسية في تطوير العملية التعليمية والبحثية، وأن تطور تقنيات التعليم تؤكد ضرورة قيام أعضاء هيئة التدريس بتطوير قدراتهم ومهارتهم التدريسية والبحثية، مشيرا إلى أن تطوير الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس يعود إلى جوانب عدة من أبرزها اتجاه التعليم نحو التقنيات الحديثة، والتطور الاقتصادي المعرفي، والجودة في مؤسسات التعليم.

من جهته، أكد وكيل الجامعة للتطوير والجودة د. نواف السراني أن الوكالة تسعى لإدخال برامج ترفع من مستوى أداء عضو هيئة التدريس والموظف بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، مضيفاً أن اللقاء يهدف إلى التعريف بجميع الخدمات التي تقدمها الجامعة وأهدافها واستراتيجياتها، كما تم التعريف بمشاريع الاعتمادات البرامجية للجامعة، والتعرف على التحول الرقمي، وطرق التعليم عن بعد، ومشروع تطوير كليات المجتمع.