"أبل": الثغرات الأمنية المكتشفة غير كافية لاختراق الآيفون والآيباد

قالت: تتعامل مع جميع تقارير التهديدات على محمل الجد وستعالجها قريباً

أكدت شركة "أبل - Apple" أن الثغرات الأمنية التي قامت إحدى الشركات الأمنية بالكشف عنها لا تشكل خطراً مباشراً على المستخدم، وأنها وحدها غير كافية لتجاوز إجراءات وآليات الحماية الأمنية لأجهزة الجوال "iPhone" والأجهزة اللوحية "iPad".

وأوضحت "أبل - Apple" في بيانٍ لها "أنها تتعامل مع جميع تقارير التهديدات الأمنية على محمل الجد، حيث تم التحقق بدقة في تقرير الشركة المكتشفة للثغرتين، واستناداً إلى المعلومات المقدمة في التقرير؛ تم الوصول إلى أن هذه المشاكل لا تشكل خطراً مباشراً على المستخدم.

وذكرت الشركة أن هناك ثلاث مشاكل في تطبيق Mail، ولكنها وحدها غير كافية لتجاوز إجراءات وآليات الحماية الأمنية لأجهزة الجوال والأجهزة اللوحية "iPhone و iPad"، ولم تعثر على أي دليل لاستغلال هذه الثغرات ضد المستخدم.

كما أكدت شركة "أبل - Apple" أنها ستقوم بمعالجة هذه الثغرات المحتملة في تحديث أمني للبرنامج سيصدر قريباً.

ومن جانبه أكد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني بالمملكة، أنه مستمر بمتابعة المستجدات، وسيقوم بإصدار تحذير أمني فور إصدار شركة Apple تحديث لنظام التشغيل iOS، كما أنه قام بتصنيف هذه الثغرة بمستوى خطورة "عالي جداً" وفق صفحة التحذيرات الأمنية في الموقع الرسمي للمركز.

يذكر أن شركة "ZecOps" المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني، كشفت عبر تقرير نشرته عن وجود ثغرة أمنية خطيرة مرتبطة بتطبيق البريد الرسمي "Mail" المثبت افتراضيًّا في نظام iOS، الذي تعمل عليه أجهزة الآيفون والآيباد، ويمكن من خلال الثغرة الوصول والحصول على معلومات حساسة من جهاز الشخص المستهدف.

مؤكدة عن أن الثغرة الأمنية سمحت للمخترقين من سرقة البيانات من أجهزة الآيفون عن بُعد، بالرغم من أن أجهزتهم كانت تعمل وفق أحدث الإصدارات من نظام iOS؛ حيث إن استغلال هذه الثغرة منحهم صلاحيات الوصول إلى كل ما يمكن لتطبيق البريد الوصول إليه، بما في ذلك الرسائل السرية؛ مؤكدين في الوقت ذاته أنهم وجدوا أدلة لـ6 عمليات اختراق سابقة بذات الطريقة.