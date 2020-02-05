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"العمل": لم يصدر أي قرار عن الوزارة فيما يخص إلغاء الكفالة للوافدين

أكدت أن جميع القرارات تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلَن رسميًّا

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لم يصدر عنها أي قرار فيما يخص إلغاء الكفالة للوافدين، مشيرة إلى أن جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات، وتعلَن رسميًّا.

وقالت في بيان لها: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك.

كما أوضحت الوزارة أنها تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم إعلانها رسميًّا. داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلغاء الكفالة للوافدين سوق العمل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمل": لم يصدر أي قرار عن الوزارة فيما يخص إلغاء الكفالة للوافدين
سبق

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لم يصدر عنها أي قرار فيما يخص إلغاء الكفالة للوافدين، مشيرة إلى أن جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات، وتعلَن رسميًّا.

وقالت في بيان لها: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك.

كما أوضحت الوزارة أنها تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم إعلانها رسميًّا. داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
12:03 AM

"العمل": لم يصدر أي قرار عن الوزارة فيما يخص إلغاء الكفالة للوافدين

أكدت أن جميع القرارات تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلَن رسميًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
12
6,484

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لم يصدر عنها أي قرار فيما يخص إلغاء الكفالة للوافدين، مشيرة إلى أن جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات، وتعلَن رسميًّا.

وقالت في بيان لها: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك.

كما أوضحت الوزارة أنها تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم إعلانها رسميًّا. داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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