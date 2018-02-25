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الغامدي: أشخاص بـ"التعليم" لا يريدون التطوير لمحضري المختبرات والإكمال مطلبنا

العتيبي: "الخدمة" حرمتنا من المستوى المستحق وإكمال البكالوريوس قُتل في مهده

كشف مشرف مختبرات بتعليم الطائف، عدوان الغامدي، عبر برنامج "ياهلا"، والذي عرض على قناة روتانا خليجية مساء أمس، أن هناك أشخاصًا بوزارة التعليم لا يريدون أن يتطور تخصص محضري المختبرات العلوم خوفًا من أن تصبح لهم مطالبات جديدة بالتميز.

وأشار "الغامدي" إلى أن الإخوان في وكالة الوزارة للتعليم مؤمنون أن تأهيل محضر المختبر المدرسي الحالي كافٍ، وأعتبر أن قرارهم بتعطيل المشروع فردي.

وأضاف "الغامدي" أن إدارات التعليم كانت دائمًا المساند لمحضري المختبر في مجال إكمال البكالوريوس ومن الميدان بذلنا جهدًا كبيرًا لعمل خطة دراسية لمرحلة البكالوريوس، والمشروع قدم بجانب خيري بالتنسيق مع الجامعات داخل السعودية وخارجها، وقدمنا الخطة كاملة إلى إدارة وكالة الوزارة لتطوير التعليم وانتقل المشروع إلى وكالة الشؤون المدرسية، ثم إلى الإشراف التربوي ثم إلى إدارة التدريب والابتعاث ثم إلى هيئة الخبراء ولكن وكالة الوزارة للتعليم للأسف الشديد توقف المشروع ليُقتل في مهده.

وتابع "الغامدي" أن وكالة وزارة التعليم مقتنعون أن تأهيل محضر المختبر الحالي كافٍ، وهذا ينافي جميع ما عقد من لقاءات وورش عمل التي خرجت بتوصيات على مستوى المملكة بأن يجب تطوير وتأهيل محضري مختبر العلوم ونحن من خلال عملنا بالميدان بأكثر من 20 عامًا لضرورة تأهيله بأكثر من وضعه الحالي، وإكمال البكالوريوس في التخصص نفسه ليقوم بعمل التجارب في الجانب العملي التطبيقي ومعلم العلوم يقوم بالجانب النظري وخصوصًا بعد رؤية 2030 نحن أمام تحدٍ قوي ونطمح أن يكون تعليمنا تطبيقيًا عمليًا؛ لننهض بمواد العلوم بالشكل المطلوب، فنحن نجري اختبارات لاختصاصي العلوم الآن فنجده لا يعرف كيف يقوم بتجربة علمية.

‏ومن جانب آخر، أوضح محضرو المختبر أحمد العتيبي متحدثًا عن زملائه عبر لقائه في برنامج "ياهلا"، على قناة روتانا خليجية مساء اليوم، أننا واجهنا مسؤولي الخدمة المدنية بنص اللائحة الذي يقر أن من يحمل مؤهلاً بعد الدبلوم يعين على الدرجة الثالثة مباشرة، فقالوا: لا تستحقون التعيين على هذا المستوى من دون مبرر قانوني وآخر مجريات المعاملة رفضت قبل سنة.

وأضاف "العتيبي": فوجئنا بعد التعيين أن محضري المختبرات المدرسية مصنفون ضمن الكادر، لكن لا يحصلون على ما يحصل عليه من مميزات، مثل الحق في إكمال لدرجة البكالوريوس وكذلك فوجئنا بعد التعيين أن محضري المختبرات المدرسية مصنفون ضمن الكادر، لكن لا يحصلون على ما يحصل عليه من مميزات، مثل الحق في إكمال لدرجة البكالوريوس.

جاء ذلك بعد مناقشة برنامج "ياهلا"، عبر منبره معاناة محضّري مختبر العلوم وقضية الأعوام ومطالبهم بالتطوير وإكمال البكالوريوس والمستوى الثالث المستحق لهم بنص لائحة الخدمة المدنية والمساواة بزملائهم في الكادر التعليمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الغامدي: أشخاص بـ"التعليم" لا يريدون التطوير لمحضري المختبرات والإكمال مطلبنا
سبق

كشف مشرف مختبرات بتعليم الطائف، عدوان الغامدي، عبر برنامج "ياهلا"، والذي عرض على قناة روتانا خليجية مساء أمس، أن هناك أشخاصًا بوزارة التعليم لا يريدون أن يتطور تخصص محضري المختبرات العلوم خوفًا من أن تصبح لهم مطالبات جديدة بالتميز.

وأشار "الغامدي" إلى أن الإخوان في وكالة الوزارة للتعليم مؤمنون أن تأهيل محضر المختبر المدرسي الحالي كافٍ، وأعتبر أن قرارهم بتعطيل المشروع فردي.

وأضاف "الغامدي" أن إدارات التعليم كانت دائمًا المساند لمحضري المختبر في مجال إكمال البكالوريوس ومن الميدان بذلنا جهدًا كبيرًا لعمل خطة دراسية لمرحلة البكالوريوس، والمشروع قدم بجانب خيري بالتنسيق مع الجامعات داخل السعودية وخارجها، وقدمنا الخطة كاملة إلى إدارة وكالة الوزارة لتطوير التعليم وانتقل المشروع إلى وكالة الشؤون المدرسية، ثم إلى الإشراف التربوي ثم إلى إدارة التدريب والابتعاث ثم إلى هيئة الخبراء ولكن وكالة الوزارة للتعليم للأسف الشديد توقف المشروع ليُقتل في مهده.

وتابع "الغامدي" أن وكالة وزارة التعليم مقتنعون أن تأهيل محضر المختبر الحالي كافٍ، وهذا ينافي جميع ما عقد من لقاءات وورش عمل التي خرجت بتوصيات على مستوى المملكة بأن يجب تطوير وتأهيل محضري مختبر العلوم ونحن من خلال عملنا بالميدان بأكثر من 20 عامًا لضرورة تأهيله بأكثر من وضعه الحالي، وإكمال البكالوريوس في التخصص نفسه ليقوم بعمل التجارب في الجانب العملي التطبيقي ومعلم العلوم يقوم بالجانب النظري وخصوصًا بعد رؤية 2030 نحن أمام تحدٍ قوي ونطمح أن يكون تعليمنا تطبيقيًا عمليًا؛ لننهض بمواد العلوم بالشكل المطلوب، فنحن نجري اختبارات لاختصاصي العلوم الآن فنجده لا يعرف كيف يقوم بتجربة علمية.

‏ومن جانب آخر، أوضح محضرو المختبر أحمد العتيبي متحدثًا عن زملائه عبر لقائه في برنامج "ياهلا"، على قناة روتانا خليجية مساء اليوم، أننا واجهنا مسؤولي الخدمة المدنية بنص اللائحة الذي يقر أن من يحمل مؤهلاً بعد الدبلوم يعين على الدرجة الثالثة مباشرة، فقالوا: لا تستحقون التعيين على هذا المستوى من دون مبرر قانوني وآخر مجريات المعاملة رفضت قبل سنة.

وأضاف "العتيبي": فوجئنا بعد التعيين أن محضري المختبرات المدرسية مصنفون ضمن الكادر، لكن لا يحصلون على ما يحصل عليه من مميزات، مثل الحق في إكمال لدرجة البكالوريوس وكذلك فوجئنا بعد التعيين أن محضري المختبرات المدرسية مصنفون ضمن الكادر، لكن لا يحصلون على ما يحصل عليه من مميزات، مثل الحق في إكمال لدرجة البكالوريوس.

جاء ذلك بعد مناقشة برنامج "ياهلا"، عبر منبره معاناة محضّري مختبر العلوم وقضية الأعوام ومطالبهم بالتطوير وإكمال البكالوريوس والمستوى الثالث المستحق لهم بنص لائحة الخدمة المدنية والمساواة بزملائهم في الكادر التعليمي.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
02:17 AM

الغامدي: أشخاص بـ"التعليم" لا يريدون التطوير لمحضري المختبرات والإكمال مطلبنا

العتيبي: "الخدمة" حرمتنا من المستوى المستحق وإكمال البكالوريوس قُتل في مهده

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هادي العصيمي - الرياض
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10,777

كشف مشرف مختبرات بتعليم الطائف، عدوان الغامدي، عبر برنامج "ياهلا"، والذي عرض على قناة روتانا خليجية مساء أمس، أن هناك أشخاصًا بوزارة التعليم لا يريدون أن يتطور تخصص محضري المختبرات العلوم خوفًا من أن تصبح لهم مطالبات جديدة بالتميز.

وأشار "الغامدي" إلى أن الإخوان في وكالة الوزارة للتعليم مؤمنون أن تأهيل محضر المختبر المدرسي الحالي كافٍ، وأعتبر أن قرارهم بتعطيل المشروع فردي.

وأضاف "الغامدي" أن إدارات التعليم كانت دائمًا المساند لمحضري المختبر في مجال إكمال البكالوريوس ومن الميدان بذلنا جهدًا كبيرًا لعمل خطة دراسية لمرحلة البكالوريوس، والمشروع قدم بجانب خيري بالتنسيق مع الجامعات داخل السعودية وخارجها، وقدمنا الخطة كاملة إلى إدارة وكالة الوزارة لتطوير التعليم وانتقل المشروع إلى وكالة الشؤون المدرسية، ثم إلى الإشراف التربوي ثم إلى إدارة التدريب والابتعاث ثم إلى هيئة الخبراء ولكن وكالة الوزارة للتعليم للأسف الشديد توقف المشروع ليُقتل في مهده.

وتابع "الغامدي" أن وكالة وزارة التعليم مقتنعون أن تأهيل محضر المختبر الحالي كافٍ، وهذا ينافي جميع ما عقد من لقاءات وورش عمل التي خرجت بتوصيات على مستوى المملكة بأن يجب تطوير وتأهيل محضري مختبر العلوم ونحن من خلال عملنا بالميدان بأكثر من 20 عامًا لضرورة تأهيله بأكثر من وضعه الحالي، وإكمال البكالوريوس في التخصص نفسه ليقوم بعمل التجارب في الجانب العملي التطبيقي ومعلم العلوم يقوم بالجانب النظري وخصوصًا بعد رؤية 2030 نحن أمام تحدٍ قوي ونطمح أن يكون تعليمنا تطبيقيًا عمليًا؛ لننهض بمواد العلوم بالشكل المطلوب، فنحن نجري اختبارات لاختصاصي العلوم الآن فنجده لا يعرف كيف يقوم بتجربة علمية.

‏ومن جانب آخر، أوضح محضرو المختبر أحمد العتيبي متحدثًا عن زملائه عبر لقائه في برنامج "ياهلا"، على قناة روتانا خليجية مساء اليوم، أننا واجهنا مسؤولي الخدمة المدنية بنص اللائحة الذي يقر أن من يحمل مؤهلاً بعد الدبلوم يعين على الدرجة الثالثة مباشرة، فقالوا: لا تستحقون التعيين على هذا المستوى من دون مبرر قانوني وآخر مجريات المعاملة رفضت قبل سنة.

وأضاف "العتيبي": فوجئنا بعد التعيين أن محضري المختبرات المدرسية مصنفون ضمن الكادر، لكن لا يحصلون على ما يحصل عليه من مميزات، مثل الحق في إكمال لدرجة البكالوريوس وكذلك فوجئنا بعد التعيين أن محضري المختبرات المدرسية مصنفون ضمن الكادر، لكن لا يحصلون على ما يحصل عليه من مميزات، مثل الحق في إكمال لدرجة البكالوريوس.

جاء ذلك بعد مناقشة برنامج "ياهلا"، عبر منبره معاناة محضّري مختبر العلوم وقضية الأعوام ومطالبهم بالتطوير وإكمال البكالوريوس والمستوى الثالث المستحق لهم بنص لائحة الخدمة المدنية والمساواة بزملائهم في الكادر التعليمي.

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