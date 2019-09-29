التاريخ لا يختزل في أرشيفه إلا سِيَر الأبطال الذين شغلوا الدنيا بحميد أفعالهم وخصالهم المشهودة؛ ولذلك عندما يُغَيّبهم الموت تهتز الأرجاء بالحديث عن هذا الحدث الجلل، وهكذا كان "الفغم". اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين، عصا الوطن الذي يتكئ عليه الملك؛ كما يحلو أن يوصفه السعوديين بهذا الوصف؛ لم يكن شخصًا عاديًّا يمر اسمه مرورًا بسيطًا؛ حيث ارتبط اسمه بقربه الشديد من ملوك السعودية (الملك عبدالله رحمه الله، ومن بعده الملك سلمان حفظه الله). وكثيرًا ما كان يمتاز "الفغم" بسرعة البديهة والنظرة الثاقبة عندما يسير بجانب ملكه؛ حتى إنه لفَت الأنظار واشرأبت له الأعناق في موقف الوفاء والولاء الذي عبر السعوديين حين انحنى الشهيد "الفغم" ليعدل حذاء الملك في إحدى مناسبات الدولة؛ وهو ما اعتبره شريحة كبيرة من السعوديين من متداولي وسائل التواصل الاجتماعي، عملًا لا ينقص من قدر "الفغم"؛ بل رفع شأنه عند قُرنائه من أبناء الشعب السعودي. خبر الفاجعة هَزّ مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل اللواء عبدالعزير الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين، وتفاعل معه المجتمع السعودي والعربي على منصة "تويتر" عبر أكثر من 12 هاشتاقًا في أقل من 10 ساعات، وأكثر من مليون وثلاثمائة ألف تغريدة، ترجمت حجم الجلل في رحيله؛ ناعين الفقيد عبر التغريدات التي تطلب من الله أن يتغمده بالرحمات، وأن يُسكنه فسيح الجنات. وتفاعل "عبدالله بن زنان"، بقصيده مؤثرة ترثي الفقيد، حازت أكثر من 2500 رتويت و2000 تفضيل؛ جاء فيها: لا صباح ولا عبير ولا طعم انكسر فينا كثير من الكثير الغدر ما يضرب إلا هالقمم والخيانة ما لها باب وضمير الرجال أفعال والفعل انرسم في خطاويك الخبيرة يا خبير من نعزي فيك والله قد قسم قادتك والا الشعب ولا مطير يالفغم ما مت عايش يالفغم لين نفنى وانت عايش ياكبير ومنذ فجر اليوم الأحد ومواقع التواصل الاجتماعي تعج بالتغريدات والعبارات الحزينة على فقد الفغم، معنونة عباراتها بأن عصا الوطن قد انكسر؛ مقدمين عزاءهم لأسرة الفقيد ولقادة المملكة العربية السعودية.

التاريخ لا يختزل في أرشيفه إلا سِيَر الأبطال.. الفقيد "الفغم" عكاز الوطن هادي العصيمي سبق 2019-09-29 التاريخ لا يختزل في أرشيفه إلا سِيَر الأبطال الذين شغلوا الدنيا بحميد أفعالهم وخصالهم المشهودة؛ ولذلك عندما يُغَيّبهم الموت تهتز الأرجاء بالحديث عن هذا الحدث الجلل، وهكذا كان "الفغم".

اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين، عصا الوطن الذي يتكئ عليه الملك؛ كما يحلو أن يوصفه السعوديين بهذا الوصف؛ لم يكن شخصًا عاديًّا يمر اسمه مرورًا بسيطًا؛ حيث ارتبط اسمه بقربه الشديد من ملوك السعودية (الملك عبدالله رحمه الله، ومن بعده الملك سلمان حفظه الله).

وكثيرًا ما كان يمتاز "الفغم" بسرعة البديهة والنظرة الثاقبة عندما يسير بجانب ملكه؛ حتى إنه لفَت الأنظار واشرأبت له الأعناق في موقف الوفاء والولاء الذي عبر السعوديين حين انحنى الشهيد "الفغم" ليعدل حذاء الملك في إحدى مناسبات الدولة؛ وهو ما اعتبره شريحة كبيرة من السعوديين من متداولي وسائل التواصل الاجتماعي، عملًا لا ينقص من قدر "الفغم"؛ بل رفع شأنه عند قُرنائه من أبناء الشعب السعودي.

خبر الفاجعة هَزّ مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل اللواء عبدالعزير الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين، وتفاعل معه المجتمع السعودي والعربي على منصة "تويتر" عبر أكثر من 12 هاشتاقًا في أقل من 10 ساعات، وأكثر من مليون وثلاثمائة ألف تغريدة، ترجمت حجم الجلل في رحيله؛ ناعين الفقيد عبر التغريدات التي تطلب من الله أن يتغمده بالرحمات، وأن يُسكنه فسيح الجنات.

وتفاعل "عبدالله بن زنان"، بقصيده مؤثرة ترثي الفقيد، حازت أكثر من 2500 رتويت و2000 تفضيل؛ جاء فيها:



لا صباح ولا عبير ولا طعم

انكسر فينا كثير من الكثير

الغدر ما يضرب إلا هالقمم

والخيانة ما لها باب وضمير

الرجال أفعال والفعل انرسم

في خطاويك الخبيرة يا خبير

من نعزي فيك والله قد قسم

قادتك والا الشعب ولا مطير

يالفغم ما مت عايش يالفغم

لين نفنى وانت عايش ياكبير



ومنذ فجر اليوم الأحد ومواقع التواصل الاجتماعي تعج بالتغريدات والعبارات الحزينة على فقد الفغم، معنونة عباراتها بأن عصا الوطن قد انكسر؛ مقدمين عزاءهم لأسرة الفقيد ولقادة المملكة العربية السعودية.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 12:50 PM

التاريخ لا يختزل في أرشيفه إلا سِيَر الأبطال.. الفقيد "الفغم" عكاز الوطن هز نبأ استشهاده مواقع التواصل بعاصفة تعازي عبر أكثر من 12 هاشتاقًا





A A A





43 مشاركة

التاريخ لا يختزل في أرشيفه إلا سِيَر الأبطال الذين شغلوا الدنيا بحميد أفعالهم وخصالهم المشهودة؛ ولذلك عندما يُغَيّبهم الموت تهتز الأرجاء بالحديث عن هذا الحدث الجلل، وهكذا كان "الفغم".

اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين، عصا الوطن الذي يتكئ عليه الملك؛ كما يحلو أن يوصفه السعوديين بهذا الوصف؛ لم يكن شخصًا عاديًّا يمر اسمه مرورًا بسيطًا؛ حيث ارتبط اسمه بقربه الشديد من ملوك السعودية (الملك عبدالله رحمه الله، ومن بعده الملك سلمان حفظه الله).

وكثيرًا ما كان يمتاز "الفغم" بسرعة البديهة والنظرة الثاقبة عندما يسير بجانب ملكه؛ حتى إنه لفَت الأنظار واشرأبت له الأعناق في موقف الوفاء والولاء الذي عبر السعوديين حين انحنى الشهيد "الفغم" ليعدل حذاء الملك في إحدى مناسبات الدولة؛ وهو ما اعتبره شريحة كبيرة من السعوديين من متداولي وسائل التواصل الاجتماعي، عملًا لا ينقص من قدر "الفغم"؛ بل رفع شأنه عند قُرنائه من أبناء الشعب السعودي.

خبر الفاجعة هَزّ مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل اللواء عبدالعزير الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين، وتفاعل معه المجتمع السعودي والعربي على منصة "تويتر" عبر أكثر من 12 هاشتاقًا في أقل من 10 ساعات، وأكثر من مليون وثلاثمائة ألف تغريدة، ترجمت حجم الجلل في رحيله؛ ناعين الفقيد عبر التغريدات التي تطلب من الله أن يتغمده بالرحمات، وأن يُسكنه فسيح الجنات.

وتفاعل "عبدالله بن زنان"، بقصيده مؤثرة ترثي الفقيد، حازت أكثر من 2500 رتويت و2000 تفضيل؛ جاء فيها:



لا صباح ولا عبير ولا طعم

انكسر فينا كثير من الكثير

الغدر ما يضرب إلا هالقمم

والخيانة ما لها باب وضمير

الرجال أفعال والفعل انرسم

في خطاويك الخبيرة يا خبير

من نعزي فيك والله قد قسم

قادتك والا الشعب ولا مطير

يالفغم ما مت عايش يالفغم

لين نفنى وانت عايش ياكبير



ومنذ فجر اليوم الأحد ومواقع التواصل الاجتماعي تعج بالتغريدات والعبارات الحزينة على فقد الفغم، معنونة عباراتها بأن عصا الوطن قد انكسر؛ مقدمين عزاءهم لأسرة الفقيد ولقادة المملكة العربية السعودية.