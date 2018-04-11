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كوريا الجنوبية: 30 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 10,480.. اليوم

بلغ عدد ضحايا الفيروس 211.. ورفع الحجر الصحي عن 7,243 شخصًا

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، إلى 10,480، اليوم السبت، بعد تسجيل 30 إصابة جديدة.

وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد بمقدار 30 حالة حتى منتصف ليلة أمس مقارنة مع اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا 47 حالة في كلٍّ من يومَيْ 6 و7 أبريل، و53 حالة في يوم 8 أبريل، و39 حالة في يوم 9 أبريل، و30 حالة في يوم 10 أبريل؛ ما يمثل تراجعًا طفيفًا في وتيرة زيادة عدد المصابين بالمرض.

ومن بين الثلاثين حالة الجديدة بلغ عدد الحالات القادمة من الخارج 12 حالة (40%)، وجاءت 18 حالة من انتقال العدوى داخليًّا (60%).

وشكلت نسبة النساء من إجمالي حالات الإصابة 59.78% (6,265 حالة) مقابل 40.22% (4,215 حالة) للرجال.

وبلغ عدد ضحايا الفيروس حتى الآن 211، بزيادة 3 حالات وفاة عن اليوم السابق.

وتم رفع الحجر الصحي عن 7,243 شخصًا حتى اليوم، بزيادة 126 شخصًا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام. ويخضع 3,026 شخصًا للعلاج تحت الحجر الصحي بتراجع قدره 99 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: 30 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 10,480.. اليوم
سبق

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، إلى 10,480، اليوم السبت، بعد تسجيل 30 إصابة جديدة.

وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد بمقدار 30 حالة حتى منتصف ليلة أمس مقارنة مع اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا 47 حالة في كلٍّ من يومَيْ 6 و7 أبريل، و53 حالة في يوم 8 أبريل، و39 حالة في يوم 9 أبريل، و30 حالة في يوم 10 أبريل؛ ما يمثل تراجعًا طفيفًا في وتيرة زيادة عدد المصابين بالمرض.

ومن بين الثلاثين حالة الجديدة بلغ عدد الحالات القادمة من الخارج 12 حالة (40%)، وجاءت 18 حالة من انتقال العدوى داخليًّا (60%).

وشكلت نسبة النساء من إجمالي حالات الإصابة 59.78% (6,265 حالة) مقابل 40.22% (4,215 حالة) للرجال.

وبلغ عدد ضحايا الفيروس حتى الآن 211، بزيادة 3 حالات وفاة عن اليوم السابق.

وتم رفع الحجر الصحي عن 7,243 شخصًا حتى اليوم، بزيادة 126 شخصًا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام. ويخضع 3,026 شخصًا للعلاج تحت الحجر الصحي بتراجع قدره 99 شخصًا.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
10:25 AM

كوريا الجنوبية: 30 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 10,480.. اليوم

بلغ عدد ضحايا الفيروس 211.. ورفع الحجر الصحي عن 7,243 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، إلى 10,480، اليوم السبت، بعد تسجيل 30 إصابة جديدة.

وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد بمقدار 30 حالة حتى منتصف ليلة أمس مقارنة مع اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا 47 حالة في كلٍّ من يومَيْ 6 و7 أبريل، و53 حالة في يوم 8 أبريل، و39 حالة في يوم 9 أبريل، و30 حالة في يوم 10 أبريل؛ ما يمثل تراجعًا طفيفًا في وتيرة زيادة عدد المصابين بالمرض.

ومن بين الثلاثين حالة الجديدة بلغ عدد الحالات القادمة من الخارج 12 حالة (40%)، وجاءت 18 حالة من انتقال العدوى داخليًّا (60%).

وشكلت نسبة النساء من إجمالي حالات الإصابة 59.78% (6,265 حالة) مقابل 40.22% (4,215 حالة) للرجال.

وبلغ عدد ضحايا الفيروس حتى الآن 211، بزيادة 3 حالات وفاة عن اليوم السابق.

وتم رفع الحجر الصحي عن 7,243 شخصًا حتى اليوم، بزيادة 126 شخصًا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام. ويخضع 3,026 شخصًا للعلاج تحت الحجر الصحي بتراجع قدره 99 شخصًا.

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