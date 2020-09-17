النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيداع مليار و697 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان لشهر صفر

اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية للغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: إنها أودعت مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء؛ مبينًا أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1.697.454.479 ريالًا سعوديًّا.

وتابع: تم إيداع 1.402.323.125 ريالًا للمعاشات الضمانية؛ بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192.397.968 ريالًا و102.733.386 ريالًا لسداد جزء من فواتير الكهرباء؛ حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر؛ لتحسين ظروفهم المعيشية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إيداع مليار و697 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان لشهر صفر
سبق

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: إنها أودعت مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء؛ مبينًا أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1.697.454.479 ريالًا سعوديًّا.

وتابع: تم إيداع 1.402.323.125 ريالًا للمعاشات الضمانية؛ بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192.397.968 ريالًا و102.733.386 ريالًا لسداد جزء من فواتير الكهرباء؛ حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر؛ لتحسين ظروفهم المعيشية.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
12:23 PM

إيداع مليار و697 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان لشهر صفر

اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية للغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,774

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: إنها أودعت مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء؛ مبينًا أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1.697.454.479 ريالًا سعوديًّا.

وتابع: تم إيداع 1.402.323.125 ريالًا للمعاشات الضمانية؛ بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192.397.968 ريالًا و102.733.386 ريالًا لسداد جزء من فواتير الكهرباء؛ حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر؛ لتحسين ظروفهم المعيشية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,094
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,974
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,773
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,634

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة