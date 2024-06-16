"الصحة": هذه الفئة تشكل أكبر نسبة حرجة من المنومين بسبب كورونا
قالت: إن الجميع معرض لخطر الإصابة
أعلنت وزارة الصحة اليوم، أن الفئة العمرية ما بين 31-60 عامًا تشكل أكبر نسبة منومة بسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، حيث تشكل نسبة 44%.
وقالت الوزارة: إن 4% أقل من 20 عامًا، و13% هم ما بين 20-30 عامًا، و 39% أكبر من 60 عامًا.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
وكانت قد أوضحت الوزارة أن الجميع معرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ولكن مضاعفات كبار السن أشد.
"الصحة": هذه الفئة تشكل أكبر نسبة حرجة من المنومين بسبب كورونا
محمد المواسي
سبق
2020-06-16
أعلنت وزارة الصحة اليوم، أن الفئة العمرية ما بين 31-60 عامًا تشكل أكبر نسبة منومة بسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، حيث تشكل نسبة 44%.
وقالت الوزارة: إن 4% أقل من 20 عامًا، و13% هم ما بين 20-30 عامًا، و 39% أكبر من 60 عامًا.
وكانت قد أوضحت الوزارة أن الجميع معرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ولكن مضاعفات كبار السن أشد.
16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
04:08 PM
"الصحة": هذه الفئة تشكل أكبر نسبة حرجة من المنومين بسبب كورونا
قالت: إن الجميع معرض لخطر الإصابة
أعلنت وزارة الصحة اليوم، أن الفئة العمرية ما بين 31-60 عامًا تشكل أكبر نسبة منومة بسبب فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩، حيث تشكل نسبة 44%.
وقالت الوزارة: إن 4% أقل من 20 عامًا، و13% هم ما بين 20-30 عامًا، و 39% أكبر من 60 عامًا.
وكانت قد أوضحت الوزارة أن الجميع معرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ولكن مضاعفات كبار السن أشد.