وزير أوروبي يشبّه "أردوغان" بالفأر: لا تلعب بين أقدام فيلة راقصة!

صفقة "إس-400″ تجلب تهديداً بطرد "أنقرة" من "الناتو" وأمريكا تتوعّد

"إذا كنت فأراً فلا تلعب بين أقدام الفيلة وهي ترقص"، تصريح ساخر أصدره وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو؛ رداً على مهاترات رجب أردوغان؛ التي لا تنتهي وإصراره على تنفيذ صفقة أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "S400"، وتعمّده تجاهل تحذيرات الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي رسالته إلى "أردوغان"، قال وزير الخارجية المجري في تصريحاتٍ لموقع "واشنطن إكزامينر": "مصلحة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ألا يصل الخلاف التركي حد خروج أنقرة من الناتو، لكن على الجانب الآخر يجب أن تحترم تركيا الضوابط الأمنية للحلف بخصوص التعارض بين استخدام مقاتلات (F35) الأمريكية مع منظومة الدفاع الصاروخي (S400) الروسية".

وتعاني تركيا حالة عزلة داخل حلف شمال الأطلسي، بسبب سياسات أردوغان غير المتزنة، وقرارته العنترية، وآخرها إصراره على إتمام صفقة منظومة الدفاع الروسية S400، رغم رفض واشنطن، وجميع أعضاء الـ "ناتو".

وفي الذكرى السبعين لتأسيس منظمة حلف شمال الأطلسي، ذكرت وكالة بلومبيرج، في تقرير لها، أن انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وتركيا بات أمراً متبادلاً.

ووفق موقع "عثمانلي" المهتم بالشأن التركي، جاء ذلك عقب تهديدات صريحة أطلقها نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس؛ قبل أيام، حذّر فيها أردوغان من تبعات المضي قدماً في صفقة منظومة الدفاع الروسية، وأن العواقب ستكون وخيمة، إذا لم تتراجع أنقرة؛ وذلك بعد ساعاتٍ من تأكيد وزير خارجية تركيا مولود تشاويش أوغلو؛ حسم بلاده صفقة "S400".

وفي كلمته خلال حدث خاص بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، الأربعاء الماضي، واصل "بنس"؛ تهديداته لأنقرة قائلاً: "أوضحنا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي، بينما يقوم حلفاء الناتو بشراء أسلحة تهدّد تماسك الحلف من أعدائنا".

وأوضح أن شراء تركيا نظاماً صاروخياً مضاداً للطائرات من طراز "S400" بقيمة 2.5 مليار دولار من روسيا، يُشكل خطراً كبيراً على قوة حلف الأطلسي، مشيراً إلى أن أنقرة قد تواجه عواقب بسبب هذه الصفقة.

وألمح "بنس"؛ إلى إمكانية طرد أنقرة من حلف الـ "ناتو"، بقوله: "يجب على تركيا أن تختار، هل تريد أن تظل شريكاً حاسماً في أنجح تحالف عسكري في تاريخ العالم، أم أنها تريد المخاطرة بأمن تلك الشراكة باتخاذ قرارات متهورة تقوض تحالفنا".

ولوّح المسؤول الأمريكي بإمكانية تنحية أنقرة من برنامج طائرة الشبح إف-35، مضيفاً: "تخاطر أنقرة بالطرد من برنامج إف-35 المشترك، الذي سيضر ليس فقط بالقدرة الدفاعية لأنقرة، لكنه قد يشل عديداً من الشركات المصنّعة للمكونات التركية في هذا البرنامج".