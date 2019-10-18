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لبنان .. تظاهرات عارمة في بيروت منادية "الشعب يريد إسقاط النظام"

احتجاجاً على الضرائب والأوضاع المعيشية ومسؤول يتهم أيادي خفية

خرج لبنانيون، الخميس، في تظاهرات عارمة في العاصمة بيروت احتجاجاً على الضرائب والأوضاع المعيشية حسب موقع العربية.

وتفصيلاً.. تعالت هتافات في وسط العاصمة اللبنانية بيروت منادية "الشعب يريد إسقاط النظام"، فيما اعتبر وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، أن ما يشهده البلد اليوم وراءه أياد خفية.

وتأتي هذه الأحداث بعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية الموافقة على فرض رسم على الاتصالات الصوتية عبر تطبيق "واتساب" والتطبيقات الأخرى المماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020، وهي القطرة التي أفاضت الكأس في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يتخبط فيها جل اللبنانيين.

ويرزح لبنان تحت واحد من أعلى أعباء الدين في العالم، ويعاني من انخفاض النمو وتداعي البنية التحتية، كما يواجه ضغوطاً في نظامه المالي جراء تباطؤ في التدفقات الرأسمالية. وأعلنت الحكومة حالة "طوارئ اقتصادية" وتعهدت باتخاذ إجراءات لدرء أزمة.

وقال وزير الإعلان جمال الجراح، إن الحكومة وافقت على رسم قدره 20 سنتاً في اليوم على الاتصالات، من خلال تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، التي تستخدمها تطبيقات مثل "واتساب" المملوك لفيسبوك، والاتصالات عن طريق فيسبوك وفيس تايم، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

كما شهد لبنان على مدار الأيام الماضية، حرائق انتشرت بشكل كبير في عدد من المناطق، مما أبرز عجز السلطات عن التعامل مع الكارثة وإطفاء النيران بشكل كامل، قبل أن تطلب المساعدة من دول في الجوار.

لبنان مظاهرات لبنان بيروت

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لبنان .. تظاهرات عارمة في بيروت منادية "الشعب يريد إسقاط النظام"
سبق

خرج لبنانيون، الخميس، في تظاهرات عارمة في العاصمة بيروت احتجاجاً على الضرائب والأوضاع المعيشية حسب موقع العربية.

وتفصيلاً.. تعالت هتافات في وسط العاصمة اللبنانية بيروت منادية "الشعب يريد إسقاط النظام"، فيما اعتبر وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، أن ما يشهده البلد اليوم وراءه أياد خفية.

وتأتي هذه الأحداث بعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية الموافقة على فرض رسم على الاتصالات الصوتية عبر تطبيق "واتساب" والتطبيقات الأخرى المماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020، وهي القطرة التي أفاضت الكأس في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يتخبط فيها جل اللبنانيين.

ويرزح لبنان تحت واحد من أعلى أعباء الدين في العالم، ويعاني من انخفاض النمو وتداعي البنية التحتية، كما يواجه ضغوطاً في نظامه المالي جراء تباطؤ في التدفقات الرأسمالية. وأعلنت الحكومة حالة "طوارئ اقتصادية" وتعهدت باتخاذ إجراءات لدرء أزمة.

وقال وزير الإعلان جمال الجراح، إن الحكومة وافقت على رسم قدره 20 سنتاً في اليوم على الاتصالات، من خلال تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، التي تستخدمها تطبيقات مثل "واتساب" المملوك لفيسبوك، والاتصالات عن طريق فيسبوك وفيس تايم، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

كما شهد لبنان على مدار الأيام الماضية، حرائق انتشرت بشكل كبير في عدد من المناطق، مما أبرز عجز السلطات عن التعامل مع الكارثة وإطفاء النيران بشكل كامل، قبل أن تطلب المساعدة من دول في الجوار.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
12:10 AM

لبنان .. تظاهرات عارمة في بيروت منادية "الشعب يريد إسقاط النظام"

احتجاجاً على الضرائب والأوضاع المعيشية ومسؤول يتهم أيادي خفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خرج لبنانيون، الخميس، في تظاهرات عارمة في العاصمة بيروت احتجاجاً على الضرائب والأوضاع المعيشية حسب موقع العربية.

وتفصيلاً.. تعالت هتافات في وسط العاصمة اللبنانية بيروت منادية "الشعب يريد إسقاط النظام"، فيما اعتبر وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، أن ما يشهده البلد اليوم وراءه أياد خفية.

وتأتي هذه الأحداث بعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية الموافقة على فرض رسم على الاتصالات الصوتية عبر تطبيق "واتساب" والتطبيقات الأخرى المماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020، وهي القطرة التي أفاضت الكأس في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يتخبط فيها جل اللبنانيين.

ويرزح لبنان تحت واحد من أعلى أعباء الدين في العالم، ويعاني من انخفاض النمو وتداعي البنية التحتية، كما يواجه ضغوطاً في نظامه المالي جراء تباطؤ في التدفقات الرأسمالية. وأعلنت الحكومة حالة "طوارئ اقتصادية" وتعهدت باتخاذ إجراءات لدرء أزمة.

وقال وزير الإعلان جمال الجراح، إن الحكومة وافقت على رسم قدره 20 سنتاً في اليوم على الاتصالات، من خلال تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، التي تستخدمها تطبيقات مثل "واتساب" المملوك لفيسبوك، والاتصالات عن طريق فيسبوك وفيس تايم، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

كما شهد لبنان على مدار الأيام الماضية، حرائق انتشرت بشكل كبير في عدد من المناطق، مما أبرز عجز السلطات عن التعامل مع الكارثة وإطفاء النيران بشكل كامل، قبل أن تطلب المساعدة من دول في الجوار.

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