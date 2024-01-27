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مدرب المنتخب السعودي يستدعي اللاعب " عبدالله الحمدان "

استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "إيرڤي رينارد"، اللاعب "عبد الله الحمدان" للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام حالياً في جدة.

ويلتقي الأخضر نظيره عمان، غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم " قطر2022 "، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة .

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية بـ 16 نقطة، فيما يأتي بعده المنتخب الياباني في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، في حين تحتل أستراليا المرتبة الثالثة بـ11 نقطة، ثم عمان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب المنتخب السعودي يستدعي اللاعب " عبدالله الحمدان "
سبق

استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "إيرڤي رينارد"، اللاعب "عبد الله الحمدان" للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام حالياً في جدة.

ويلتقي الأخضر نظيره عمان، غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم " قطر2022 "، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة .

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية بـ 16 نقطة، فيما يأتي بعده المنتخب الياباني في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، في حين تحتل أستراليا المرتبة الثالثة بـ11 نقطة، ثم عمان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
08:06 PM

مدرب المنتخب السعودي يستدعي اللاعب " عبدالله الحمدان "

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "إيرڤي رينارد"، اللاعب "عبد الله الحمدان" للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام حالياً في جدة.

ويلتقي الأخضر نظيره عمان، غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم " قطر2022 "، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة .

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية بـ 16 نقطة، فيما يأتي بعده المنتخب الياباني في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، في حين تحتل أستراليا المرتبة الثالثة بـ11 نقطة، ثم عمان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

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