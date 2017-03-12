عبدالله خرج ولم يعد.. طفل الـ3 سنوات مفقود من منزل ذويه بـ"تنعيم مكة"

متغيب منذ عصر أمس والجهات الأمنية تكثف البحث عنه

ناشدت أسرة الطفل عبدالله الحياني والبالغ من العمر ثلاث سنوات من يعثر عليه أن يتقدم ببلاغ للجهات الأمنية على الرقم الموحد 911، أو إبلاغ أقرب مركز أمني، أو التواصل معهم على الرقم 0561498562.

وقالوا عبر "سبق" إن ابنهم يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وخرج من المنزل عصر أمس الأربعاء بحي العمرة، ويرتدي بلوزة بيضاء وبنطلون بيج، ولم يعثروا عليه، وتقدموا ببلاغ للجهات الأمنية ممثلةً بشرطة التنعيم، والتي ما زالت تكثف إجراءات البحث عنه حتى هذه اللحظات.