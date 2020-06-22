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لأول مرة منذ مارس.. هولندا تعلن عدم تسجيل أي وفيات بكورونا

وفق معهد "آر أي في إم" للصحة العامة المسؤول عن الأمراض المعدية

أعلنت السلطات الهولندية عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكورونا، وذلك لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنه اليوم معهد "آر أي في إم" للصحة العامة والبيئة والمسؤول عن الأمراض المعدية الذي يقع على مقربة من مدينة أوتريخت.

ووفقاً لبيانات المعهد، فإن عدد حالات الوفاة بكورونا في هولندا وصل إلى 6090 حتى الآن، فيما قاربت حالات الإصابة المؤكدة 50 ألف حالة.

وكانت هولندا قد أعلنت عن أول حالة وفاة بكورونا في العاشر من مارس الماضي، وسجلت أعلى حصيلة يومية للوفيات في نهاية الشهر نفسه بـ175 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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لأول مرة منذ مارس.. هولندا تعلن عدم تسجيل أي وفيات بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الهولندية عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكورونا، وذلك لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنه اليوم معهد "آر أي في إم" للصحة العامة والبيئة والمسؤول عن الأمراض المعدية الذي يقع على مقربة من مدينة أوتريخت.

ووفقاً لبيانات المعهد، فإن عدد حالات الوفاة بكورونا في هولندا وصل إلى 6090 حتى الآن، فيما قاربت حالات الإصابة المؤكدة 50 ألف حالة.

وكانت هولندا قد أعلنت عن أول حالة وفاة بكورونا في العاشر من مارس الماضي، وسجلت أعلى حصيلة يومية للوفيات في نهاية الشهر نفسه بـ175 حالة.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
05:14 PM

لأول مرة منذ مارس.. هولندا تعلن عدم تسجيل أي وفيات بكورونا

وفق معهد "آر أي في إم" للصحة العامة المسؤول عن الأمراض المعدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الهولندية عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكورونا، وذلك لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنه اليوم معهد "آر أي في إم" للصحة العامة والبيئة والمسؤول عن الأمراض المعدية الذي يقع على مقربة من مدينة أوتريخت.

ووفقاً لبيانات المعهد، فإن عدد حالات الوفاة بكورونا في هولندا وصل إلى 6090 حتى الآن، فيما قاربت حالات الإصابة المؤكدة 50 ألف حالة.

وكانت هولندا قد أعلنت عن أول حالة وفاة بكورونا في العاشر من مارس الماضي، وسجلت أعلى حصيلة يومية للوفيات في نهاية الشهر نفسه بـ175 حالة.

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