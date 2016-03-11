شاهد.. تحطّم مقاتلة "إف 16" باكستانية ومقتل قائدها

هوت في منطقة العروض العسكرية بإسلام آباد

أفادت القوات الجوية الباكستانية بتحطم مقاتلة من طراز إف-16 اليوم الأربعاء، في منطقة تستخدم لتنظيم العروض العسكرية في العاصمة إسلام آباد، مما أدى لمقتل الطيار الذي كان يتدرب من أجل عرض جوي يقام بمناسبة "يوم باكستان".

وأظهر مقطع فيديو التقطه هواة الطائرة أمريكية الصنع، وهي تبدو خارجة عن السيطرة وتهوي ومقدمتها إلى الأسفل، ثم تصطدم بالأرض، وتندلع فيها النيران.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم القوات الجوية أن قائد الجناح نعمان أكرم كان الطيار الوحيد بالطائرة.

وكانت الطائرة تشارك في تدريبات من أجل العرض الجوي المقرر تنظيمه يوم 23 مارس بمناسبة "يوم باكستان".