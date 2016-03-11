النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. تحطّم مقاتلة "إف 16" باكستانية ومقتل قائدها

هوت في منطقة العروض العسكرية بإسلام آباد

أفادت القوات الجوية الباكستانية بتحطم مقاتلة من طراز إف-16 اليوم الأربعاء، في منطقة تستخدم لتنظيم العروض العسكرية في العاصمة إسلام آباد، مما أدى لمقتل الطيار الذي كان يتدرب من أجل عرض جوي يقام بمناسبة "يوم باكستان".

وأظهر مقطع فيديو التقطه هواة الطائرة أمريكية الصنع، وهي تبدو خارجة عن السيطرة وتهوي ومقدمتها إلى الأسفل، ثم تصطدم بالأرض، وتندلع فيها النيران.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم القوات الجوية أن قائد الجناح نعمان أكرم كان الطيار الوحيد بالطائرة.

وكانت الطائرة تشارك في تدريبات من أجل العرض الجوي المقرر تنظيمه يوم 23 مارس بمناسبة "يوم باكستان".

القوات الجوية الباكستانية تحطم مقاتلة من طراز إف-16

الرئيسية/ محطات

اعلان
شاهد.. تحطّم مقاتلة "إف 16" باكستانية ومقتل قائدها
سبق

أفادت القوات الجوية الباكستانية بتحطم مقاتلة من طراز إف-16 اليوم الأربعاء، في منطقة تستخدم لتنظيم العروض العسكرية في العاصمة إسلام آباد، مما أدى لمقتل الطيار الذي كان يتدرب من أجل عرض جوي يقام بمناسبة "يوم باكستان".

وأظهر مقطع فيديو التقطه هواة الطائرة أمريكية الصنع، وهي تبدو خارجة عن السيطرة وتهوي ومقدمتها إلى الأسفل، ثم تصطدم بالأرض، وتندلع فيها النيران.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم القوات الجوية أن قائد الجناح نعمان أكرم كان الطيار الوحيد بالطائرة.

وكانت الطائرة تشارك في تدريبات من أجل العرض الجوي المقرر تنظيمه يوم 23 مارس بمناسبة "يوم باكستان".

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
03:08 PM

شاهد.. تحطّم مقاتلة "إف 16" باكستانية ومقتل قائدها

هوت في منطقة العروض العسكرية بإسلام آباد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
6,487

أفادت القوات الجوية الباكستانية بتحطم مقاتلة من طراز إف-16 اليوم الأربعاء، في منطقة تستخدم لتنظيم العروض العسكرية في العاصمة إسلام آباد، مما أدى لمقتل الطيار الذي كان يتدرب من أجل عرض جوي يقام بمناسبة "يوم باكستان".

وأظهر مقطع فيديو التقطه هواة الطائرة أمريكية الصنع، وهي تبدو خارجة عن السيطرة وتهوي ومقدمتها إلى الأسفل، ثم تصطدم بالأرض، وتندلع فيها النيران.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم القوات الجوية أن قائد الجناح نعمان أكرم كان الطيار الوحيد بالطائرة.

وكانت الطائرة تشارك في تدريبات من أجل العرض الجوي المقرر تنظيمه يوم 23 مارس بمناسبة "يوم باكستان".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,156
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,343
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,311
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,357

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة