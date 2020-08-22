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ولي العهد يوجّه بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة خلال الفترة المقبلة

اهتماماً منه بتطوير هذه الرياضة التاريخية لكونها جزءاً مهمّاً من الثقافة السعودية

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة خلال الفترة المقبلة، بما تشمله من عمليات التشغيل والتنظيم وتجهيز الميادين الخاصة بها والجوائز المخصصة لها.

جاء ذلك حرصاً من سموه على رياضة الهجن العريقة وملاكها، واهتماماً منه بتطوير هذه الرياضة التاريخية، التي تعد جزءاً مهمّاً من إرث المملكة وثقافتها على مر التاريخ.

‏‎وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باسمه وباسم كل الرياضيين وملاك الهجن، خالص الشكر والتقدير لمقام سمو ولي العهد، على هذه اللفتة غير المستغربة التي تعدّ امتداداً للدعم الكبير للرياضة السعودية بمختلف المستويات والأنشطة.

وقال: يبرهن ذلك على ما تحظى به رياضة الهجن وملاكها من اهتمام وعناية خاصة من لدن سموه الكريم.

وأشار إلى ما تحقق لهذه الرياضة من انتشار وتميز ومتابعة، جعلتها إحدى الرياضات التي تحظى بإقبال كبير بتوفيق الله ثم هذا الدعم المتواصل.

‏‎ وسيعلن الاتحاد السعودي للهجن برنامج سباقاته لموسم 2020 وبرنامجه لموسم 2021، والذي سيشمل إقامة ثلاث بطولات من بينها كأس وزارة الرياضة، وكأس اللجنة الأولمبية السعودية، وكأس الاتحاد السعودي للهجن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يوجّه بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة خلال الفترة المقبلة
سبق

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة خلال الفترة المقبلة، بما تشمله من عمليات التشغيل والتنظيم وتجهيز الميادين الخاصة بها والجوائز المخصصة لها.

جاء ذلك حرصاً من سموه على رياضة الهجن العريقة وملاكها، واهتماماً منه بتطوير هذه الرياضة التاريخية، التي تعد جزءاً مهمّاً من إرث المملكة وثقافتها على مر التاريخ.

‏‎وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باسمه وباسم كل الرياضيين وملاك الهجن، خالص الشكر والتقدير لمقام سمو ولي العهد، على هذه اللفتة غير المستغربة التي تعدّ امتداداً للدعم الكبير للرياضة السعودية بمختلف المستويات والأنشطة.

وقال: يبرهن ذلك على ما تحظى به رياضة الهجن وملاكها من اهتمام وعناية خاصة من لدن سموه الكريم.

وأشار إلى ما تحقق لهذه الرياضة من انتشار وتميز ومتابعة، جعلتها إحدى الرياضات التي تحظى بإقبال كبير بتوفيق الله ثم هذا الدعم المتواصل.

‏‎ وسيعلن الاتحاد السعودي للهجن برنامج سباقاته لموسم 2020 وبرنامجه لموسم 2021، والذي سيشمل إقامة ثلاث بطولات من بينها كأس وزارة الرياضة، وكأس اللجنة الأولمبية السعودية، وكأس الاتحاد السعودي للهجن.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
04:14 PM
اخر تعديل
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
05:27 PM

ولي العهد يوجّه بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة خلال الفترة المقبلة

اهتماماً منه بتطوير هذه الرياضة التاريخية لكونها جزءاً مهمّاً من الثقافة السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,713

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة خلال الفترة المقبلة، بما تشمله من عمليات التشغيل والتنظيم وتجهيز الميادين الخاصة بها والجوائز المخصصة لها.

جاء ذلك حرصاً من سموه على رياضة الهجن العريقة وملاكها، واهتماماً منه بتطوير هذه الرياضة التاريخية، التي تعد جزءاً مهمّاً من إرث المملكة وثقافتها على مر التاريخ.

‏‎وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باسمه وباسم كل الرياضيين وملاك الهجن، خالص الشكر والتقدير لمقام سمو ولي العهد، على هذه اللفتة غير المستغربة التي تعدّ امتداداً للدعم الكبير للرياضة السعودية بمختلف المستويات والأنشطة.

وقال: يبرهن ذلك على ما تحظى به رياضة الهجن وملاكها من اهتمام وعناية خاصة من لدن سموه الكريم.

وأشار إلى ما تحقق لهذه الرياضة من انتشار وتميز ومتابعة، جعلتها إحدى الرياضات التي تحظى بإقبال كبير بتوفيق الله ثم هذا الدعم المتواصل.

‏‎ وسيعلن الاتحاد السعودي للهجن برنامج سباقاته لموسم 2020 وبرنامجه لموسم 2021، والذي سيشمل إقامة ثلاث بطولات من بينها كأس وزارة الرياضة، وكأس اللجنة الأولمبية السعودية، وكأس الاتحاد السعودي للهجن.

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