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فوز البرازيل على باراجواي 4 / 0 والأرجنتين على كولومبيا 1 / 0 بتصفيات المونديال

رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني لجدول التصفيات

حقّق منتخب البرازيل انتصاراً كبيراً على ضيفه منتخب باراجواي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

سجّل رباعية المنتخب البرازيلي رافينيا في الدقيقة 28، وفيليبي كوتينيو في الدقيقة 62، وأنتوني سيلفا في الدقيقة 86، ورودريجو في الدقيقة 88؛ ليرتفع رصيد البرازيل التي ضمنت التأهل للمونديال قبل لقاء اليوم، إلى 39 نقطة في صدارة التصفيات، فيما توقف رصيد منتخب باراجواي عند 13 نقطة في المركز التاسع وقبل الأخير.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، فاز منتخب الأرجنتين على ضيفه منتخب كولومبيا بهدف نظيف سجّله اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 28، وبهذا الانتصار رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني لجدول التصفيات، فيما توقف رصيد كولومبيا عند 17 نقطة في المركز السابع.

البرازيل منتخب باراجواي كأس العالم 2022 قطر

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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فوز البرازيل على باراجواي 4 / 0 والأرجنتين على كولومبيا 1 / 0 بتصفيات المونديال
سبق

حقّق منتخب البرازيل انتصاراً كبيراً على ضيفه منتخب باراجواي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

سجّل رباعية المنتخب البرازيلي رافينيا في الدقيقة 28، وفيليبي كوتينيو في الدقيقة 62، وأنتوني سيلفا في الدقيقة 86، ورودريجو في الدقيقة 88؛ ليرتفع رصيد البرازيل التي ضمنت التأهل للمونديال قبل لقاء اليوم، إلى 39 نقطة في صدارة التصفيات، فيما توقف رصيد منتخب باراجواي عند 13 نقطة في المركز التاسع وقبل الأخير.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، فاز منتخب الأرجنتين على ضيفه منتخب كولومبيا بهدف نظيف سجّله اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 28، وبهذا الانتصار رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني لجدول التصفيات، فيما توقف رصيد كولومبيا عند 17 نقطة في المركز السابع.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
08:26 AM

فوز البرازيل على باراجواي 4 / 0 والأرجنتين على كولومبيا 1 / 0 بتصفيات المونديال

رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني لجدول التصفيات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقّق منتخب البرازيل انتصاراً كبيراً على ضيفه منتخب باراجواي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

سجّل رباعية المنتخب البرازيلي رافينيا في الدقيقة 28، وفيليبي كوتينيو في الدقيقة 62، وأنتوني سيلفا في الدقيقة 86، ورودريجو في الدقيقة 88؛ ليرتفع رصيد البرازيل التي ضمنت التأهل للمونديال قبل لقاء اليوم، إلى 39 نقطة في صدارة التصفيات، فيما توقف رصيد منتخب باراجواي عند 13 نقطة في المركز التاسع وقبل الأخير.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، فاز منتخب الأرجنتين على ضيفه منتخب كولومبيا بهدف نظيف سجّله اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 28، وبهذا الانتصار رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني لجدول التصفيات، فيما توقف رصيد كولومبيا عند 17 نقطة في المركز السابع.

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