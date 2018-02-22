توجيه بإنشاء مكتب للإسناد القضائي والمصالحة بمحكمة ينبع

للإنجاز وتخفيف الأعباء.. و"الزميع" يهيب بالتجاوب مع التبليغات

وجّه رئيس المحكمة العامة بمحافظة ينبع إبراهيم بن عبدالله الزميع، بإنشاء مكتب الإسناد القضائي والمصالحة بمحكمة ينبع؛ بهدف تسريع إنجاز القضايا داخل المحكمة، وكلّف رئيس المحكمة العامة بينبع الدكتور ماجد بن حميد العلوني برئاسة مكتب الإسناد القضائي والمصالحة الذي يهدف لتسريع إنجاز القضايا وإتقان الاحكام وتخفيف الأعباء الإدارية في المحاكم.

وأكد أن الإسناد القضائي لقي نجاحاً خلال الفترة الماضية؛ حيث تنتهي القضية في مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الدعوى غالباً، وأسهم المكتب في تقريب مواعيد القضايا المنظورة لدى المكاتب القضائية بشكل لافت، وأنجز قرابة ٢٠٠ قضية خلال شهرين منذ بداية أعماله، وكانت القرارات الصادرة من القسم في مصلحة كل أطراف الخصومة بحمد الله.

وأهاب "الزميع" بالتجاوب مع الاتصالات والتبليغات الواردة من هذا القسم حتى تتم إجراءات ما قبل التقاضي من المختصين، مما يسهل على الطرفين إنهاء دعواهم في وقت وجيز، وفيما يحقق ويراعي المصلحة لكلا الطرفين.

يُذكر أن رئيس مكتب الإسناد القضائي والمصالحة "العلوني" حاصل على الدكتواره بالحديث، وعمل محاضراً متعاوناً في فرع جامعة طيبة بينبع، وعمل لعدة سنوات كاتباً للعدل في كتابة العدل بينبع