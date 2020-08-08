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المدينة.. 745 إشعارًا ومخالفة بعد 2050 جولة رقابية على المحال والأسواق

خلال أسبوع ضمن جهود التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات

ضمن جهودها للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية وإحكام الرقابة الصحية على المحلات والأسواق التجارية ، بالإضافة إلى أسواق النفع العام والمسالخ ومحلات الأغذية والأماكن التي يكثر الإقبال عليها ، نفذت أمانة المدينة ممثلة ببلدياتها الفرعية والضواحي منذ بداية الأسبوع الماضي 2050 جولة رقابية ميدانية.

وخلال الجولات تمكنت الأمانة من تحرير 754 إشعارًا ومخالفة ضد منشآت مخالفة بينها 15 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية بسبب مخالفتها التعليمات والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد .

وأغلقت الأمانة 55 منشأة وجرى سحب 404 عينات من عينات الأغذية وفحصها عن طريق مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للأهالي و الزوار ، وتم كذلك تنفيذ 432 جولة نظافة وإصحاح بيئي جرى تعقيم وتطهير 40 موقعًا و8044 آلية ومعدة ، كما جرى رفع 10976 طنًّا من المخلفات المنزلية وإزالة 35079 مترًا مكعبًا من الأنقاض ومخلفات مجهولة المصدر.

وأكدت أمانة المدينة المنورة أنها تعمل على خطه متكاملة يومية لمتابعة كافة المنشآت التجارية التابعة لنطاقها وتقوم باستقبال كافة البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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المدينة.. 745 إشعارًا ومخالفة بعد 2050 جولة رقابية على المحال والأسواق
سبق

ضمن جهودها للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية وإحكام الرقابة الصحية على المحلات والأسواق التجارية ، بالإضافة إلى أسواق النفع العام والمسالخ ومحلات الأغذية والأماكن التي يكثر الإقبال عليها ، نفذت أمانة المدينة ممثلة ببلدياتها الفرعية والضواحي منذ بداية الأسبوع الماضي 2050 جولة رقابية ميدانية.

وخلال الجولات تمكنت الأمانة من تحرير 754 إشعارًا ومخالفة ضد منشآت مخالفة بينها 15 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية بسبب مخالفتها التعليمات والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد .

وأغلقت الأمانة 55 منشأة وجرى سحب 404 عينات من عينات الأغذية وفحصها عن طريق مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للأهالي و الزوار ، وتم كذلك تنفيذ 432 جولة نظافة وإصحاح بيئي جرى تعقيم وتطهير 40 موقعًا و8044 آلية ومعدة ، كما جرى رفع 10976 طنًّا من المخلفات المنزلية وإزالة 35079 مترًا مكعبًا من الأنقاض ومخلفات مجهولة المصدر.

وأكدت أمانة المدينة المنورة أنها تعمل على خطه متكاملة يومية لمتابعة كافة المنشآت التجارية التابعة لنطاقها وتقوم باستقبال كافة البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
10:46 AM

المدينة.. 745 إشعارًا ومخالفة بعد 2050 جولة رقابية على المحال والأسواق

خلال أسبوع ضمن جهود التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضمن جهودها للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية وإحكام الرقابة الصحية على المحلات والأسواق التجارية ، بالإضافة إلى أسواق النفع العام والمسالخ ومحلات الأغذية والأماكن التي يكثر الإقبال عليها ، نفذت أمانة المدينة ممثلة ببلدياتها الفرعية والضواحي منذ بداية الأسبوع الماضي 2050 جولة رقابية ميدانية.

وخلال الجولات تمكنت الأمانة من تحرير 754 إشعارًا ومخالفة ضد منشآت مخالفة بينها 15 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية بسبب مخالفتها التعليمات والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد .

وأغلقت الأمانة 55 منشأة وجرى سحب 404 عينات من عينات الأغذية وفحصها عن طريق مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للأهالي و الزوار ، وتم كذلك تنفيذ 432 جولة نظافة وإصحاح بيئي جرى تعقيم وتطهير 40 موقعًا و8044 آلية ومعدة ، كما جرى رفع 10976 طنًّا من المخلفات المنزلية وإزالة 35079 مترًا مكعبًا من الأنقاض ومخلفات مجهولة المصدر.

وأكدت أمانة المدينة المنورة أنها تعمل على خطه متكاملة يومية لمتابعة كافة المنشآت التجارية التابعة لنطاقها وتقوم باستقبال كافة البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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