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التعافي من عدوى "كورونا" بالسعودية يسجِّل مسارًا تصاعديًّا متخطيًا 19%

جدة أولاً بـ122.. ونِسَب الوفيات الأقل بـ1.30% بعدد حالات 29 فقط

سجَّلت الحالات المتعافية من فيروس كورونا المستجد بالسعودية، الذي فتك حتى الآن بأكثر من 50 ألف شخص حول العالم، وأصاب أكثر من مليون، مسارًا تصاعديًّا متخطيًا الـ19 %، بواقع 420 حالة من إجمالي الإصابات 2179، فيما بلغت نِسَب الوفيات الأقل بـ1.30 % بعدد حالات 29 فقط.

وجاءت "جدة" أولاً في عدد حالات التعافي بـ122، ثم مكة المكرمة بـ114حالة، بينما حلت الرياض ثالثًا في عدد حالات التعافي بـ62، والدمام رابعًا بـ32، وتوزعت بقية الحالات على مناطق أخرى.

من جهة أخرى، بلغت حالات الوفاة نتيجة للفيروس 29 حالة؛ ما يشكِّل نسبة أقل من 1.5 %، وهي نسبة ضئيلة جدًّا مقارنة بعدد حالات التعافي المسجلة (420).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي: نود أن نشارك المجتمع الكريم معلومات مهمة جدًّا فيما يتعلق بالإصابة بفيروس "كورونا" الجديد. فلو نلاحظ أن هناك دولاً في العالم تقوم بالفحوص المؤكدة، وسنجد أن عدد الحالات المسجَّلة لهذه الدول لكل مليون نسمة متفاوت؛ فهناك دول في العالم سجلت أعدادًا كبيرة جدًّا، وهناك دول سجَّلت حالات ما بين 100 و1000 حالة، وبعضها 2000، وبعضها 3000.

وتابع: والسعودية -ولله الحمد- هي أقل من 100، تقريبًا فقط 60 حالة لكل مليون. هذا الموقع للمملكة يدل رغم إجراء كل الفحوص، وباعتبارها عالية، على أن النسبة أو الحدود التي فيها السعودية إلى اليوم هي -بحمد لله- قليلة بثمرة جهود وخطوات استباقية، هي مهمة جدًّا، وثمرة ما يقوم به الجميع من حس بالمسؤولية من المواطنين والمقيمين في هذه البلاد.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التعافي من عدوى "كورونا" بالسعودية يسجِّل مسارًا تصاعديًّا متخطيًا 19%
سبق

سجَّلت الحالات المتعافية من فيروس كورونا المستجد بالسعودية، الذي فتك حتى الآن بأكثر من 50 ألف شخص حول العالم، وأصاب أكثر من مليون، مسارًا تصاعديًّا متخطيًا الـ19 %، بواقع 420 حالة من إجمالي الإصابات 2179، فيما بلغت نِسَب الوفيات الأقل بـ1.30 % بعدد حالات 29 فقط.

وجاءت "جدة" أولاً في عدد حالات التعافي بـ122، ثم مكة المكرمة بـ114حالة، بينما حلت الرياض ثالثًا في عدد حالات التعافي بـ62، والدمام رابعًا بـ32، وتوزعت بقية الحالات على مناطق أخرى.

من جهة أخرى، بلغت حالات الوفاة نتيجة للفيروس 29 حالة؛ ما يشكِّل نسبة أقل من 1.5 %، وهي نسبة ضئيلة جدًّا مقارنة بعدد حالات التعافي المسجلة (420).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي: نود أن نشارك المجتمع الكريم معلومات مهمة جدًّا فيما يتعلق بالإصابة بفيروس "كورونا" الجديد. فلو نلاحظ أن هناك دولاً في العالم تقوم بالفحوص المؤكدة، وسنجد أن عدد الحالات المسجَّلة لهذه الدول لكل مليون نسمة متفاوت؛ فهناك دول في العالم سجلت أعدادًا كبيرة جدًّا، وهناك دول سجَّلت حالات ما بين 100 و1000 حالة، وبعضها 2000، وبعضها 3000.

وتابع: والسعودية -ولله الحمد- هي أقل من 100، تقريبًا فقط 60 حالة لكل مليون. هذا الموقع للمملكة يدل رغم إجراء كل الفحوص، وباعتبارها عالية، على أن النسبة أو الحدود التي فيها السعودية إلى اليوم هي -بحمد لله- قليلة بثمرة جهود وخطوات استباقية، هي مهمة جدًّا، وثمرة ما يقوم به الجميع من حس بالمسؤولية من المواطنين والمقيمين في هذه البلاد.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
11:10 PM

التعافي من عدوى "كورونا" بالسعودية يسجِّل مسارًا تصاعديًّا متخطيًا 19%

جدة أولاً بـ122.. ونِسَب الوفيات الأقل بـ1.30% بعدد حالات 29 فقط

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قاسم الخبراني - الرياض
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سجَّلت الحالات المتعافية من فيروس كورونا المستجد بالسعودية، الذي فتك حتى الآن بأكثر من 50 ألف شخص حول العالم، وأصاب أكثر من مليون، مسارًا تصاعديًّا متخطيًا الـ19 %، بواقع 420 حالة من إجمالي الإصابات 2179، فيما بلغت نِسَب الوفيات الأقل بـ1.30 % بعدد حالات 29 فقط.

وجاءت "جدة" أولاً في عدد حالات التعافي بـ122، ثم مكة المكرمة بـ114حالة، بينما حلت الرياض ثالثًا في عدد حالات التعافي بـ62، والدمام رابعًا بـ32، وتوزعت بقية الحالات على مناطق أخرى.

من جهة أخرى، بلغت حالات الوفاة نتيجة للفيروس 29 حالة؛ ما يشكِّل نسبة أقل من 1.5 %، وهي نسبة ضئيلة جدًّا مقارنة بعدد حالات التعافي المسجلة (420).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي: نود أن نشارك المجتمع الكريم معلومات مهمة جدًّا فيما يتعلق بالإصابة بفيروس "كورونا" الجديد. فلو نلاحظ أن هناك دولاً في العالم تقوم بالفحوص المؤكدة، وسنجد أن عدد الحالات المسجَّلة لهذه الدول لكل مليون نسمة متفاوت؛ فهناك دول في العالم سجلت أعدادًا كبيرة جدًّا، وهناك دول سجَّلت حالات ما بين 100 و1000 حالة، وبعضها 2000، وبعضها 3000.

وتابع: والسعودية -ولله الحمد- هي أقل من 100، تقريبًا فقط 60 حالة لكل مليون. هذا الموقع للمملكة يدل رغم إجراء كل الفحوص، وباعتبارها عالية، على أن النسبة أو الحدود التي فيها السعودية إلى اليوم هي -بحمد لله- قليلة بثمرة جهود وخطوات استباقية، هي مهمة جدًّا، وثمرة ما يقوم به الجميع من حس بالمسؤولية من المواطنين والمقيمين في هذه البلاد.

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