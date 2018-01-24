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جاكرتا.. 260 حافظاً وحافظة في مسابقة الأمير سلطان للقرآن الكريم

في دورتها الـ11 على مستوى إندونيسيا بالشراكة مع الشؤون الإسلامية

تنطلق، يوم الاثنين القادم، مسابقة الأمير سلطان للقرآن الكريم والسنة النبوية على المستوى الوطني بإندونيسيا؛ وذلك في العاصمة جاكرتا يتنافس فيها 260 حافظاً وحافظة للقرآن والسنة.

وتأتي المسابقة في عامها الحادي عشر بالشراكة بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومؤسسة الأمير سلطان الخيرية -رحمه الله- والحكومة الإندونيسية ممثلةً في وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا؛ إذ أصبحت محطّ أنظار حُفّاظ كتاب الله والمهتمين بالسنة وعلومها.

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جاكرتا.. 260 حافظاً وحافظة في مسابقة الأمير سلطان للقرآن الكريم
سبق

تنطلق، يوم الاثنين القادم، مسابقة الأمير سلطان للقرآن الكريم والسنة النبوية على المستوى الوطني بإندونيسيا؛ وذلك في العاصمة جاكرتا يتنافس فيها 260 حافظاً وحافظة للقرآن والسنة.

وتأتي المسابقة في عامها الحادي عشر بالشراكة بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومؤسسة الأمير سلطان الخيرية -رحمه الله- والحكومة الإندونيسية ممثلةً في وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا؛ إذ أصبحت محطّ أنظار حُفّاظ كتاب الله والمهتمين بالسنة وعلومها.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
11:06 AM

جاكرتا.. 260 حافظاً وحافظة في مسابقة الأمير سلطان للقرآن الكريم

في دورتها الـ11 على مستوى إندونيسيا بالشراكة مع الشؤون الإسلامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق، يوم الاثنين القادم، مسابقة الأمير سلطان للقرآن الكريم والسنة النبوية على المستوى الوطني بإندونيسيا؛ وذلك في العاصمة جاكرتا يتنافس فيها 260 حافظاً وحافظة للقرآن والسنة.

وتأتي المسابقة في عامها الحادي عشر بالشراكة بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومؤسسة الأمير سلطان الخيرية -رحمه الله- والحكومة الإندونيسية ممثلةً في وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا؛ إذ أصبحت محطّ أنظار حُفّاظ كتاب الله والمهتمين بالسنة وعلومها.

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