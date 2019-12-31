استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ ملك مملكة تورو "أويو نيمبا كامبا ايجيرو ريكيدي الرابع".
وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.
وزير الخارجية يستقبل ملك تورو ويستعرض الموضوعات المشتركة
بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية
استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ ملك مملكة تورو "أويو نيمبا كامبا ايجيرو ريكيدي الرابع".
وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.
استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ ملك مملكة تورو "أويو نيمبا كامبا ايجيرو ريكيدي الرابع".
وزير الخارجية يستقبل ملك تورو ويستعرض الموضوعات المشتركة
بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية
استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ ملك مملكة تورو "أويو نيمبا كامبا ايجيرو ريكيدي الرابع".
وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.